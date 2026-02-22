Kolejny sukces animacji Netfliksa. Oscar jest pewny?

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

21 lutego 2026 roku odbyła się 53. ceremonia rozdania nagród Annie, honorujących najważniejsze dokonania w animacjach kinowych i telewizyjnych. Ogromnym wygranym okazała się produkcja Netfliksa "K-popowe łowczynie demonów". Zwyciężyła w 10 kategoriach, w tym tej najważniejszej: 'najlepszy pełnometrażowy film animowany'.

Trzy animowane postacie, młode dziewczyny o różnych fryzurach i ubraniach, zaglądają zza drzwi z wyrazami zaciekawienia i zaskoczenia na twarzach, w tle zielone drzewo.
Kadr z filmu "K-popowe łowczynie demonów"Netflix materiały prasowe

Konkurentami "K-popowych łowczyń demonów" byli "Elio", "Mała Amelia", "Pan Wilk i spółka 2" oraz "Zwierzogród 2". Z rozdania nie może być zadowolona wytwórnia Disneya. Jej "Elio" i "Zwierzogród 2" nie otrzymały ani jednej statuetki.

Produkcję Netfliksa nagrodzono także za najlepszą grę głosem w animacji (Arden Cho), animację postaci, efekty animowane, konstrukcję postaci, montaż, muzykę, reżyserię, scenariusz i scenografię.

"K-popowe łowczynie demonów" idą po Oscara

"K-popowe łowczynie demonów" otrzymały dwie nominacje do Oscara - dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego oraz najlepszej piosenki. W obu kategoriach są faworytkami. Wcześniej otrzymały za nie Złote Globy i Critics' Choice. Triumf podczas rozdania Annie umacnia pozycję produkcji jako oscarowego faworyta.

Samson Owino Ochieng to debiutująca gwiazda z Kenii. Zaskoczy wszystkich?Patrycja OtfinowskaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze