Konkurentami "K-popowych łowczyń demonów" byli "Elio", "Mała Amelia", "Pan Wilk i spółka 2" oraz "Zwierzogród 2". Z rozdania nie może być zadowolona wytwórnia Disneya. Jej "Elio" i "Zwierzogród 2" nie otrzymały ani jednej statuetki.

Produkcję Netfliksa nagrodzono także za najlepszą grę głosem w animacji (Arden Cho), animację postaci, efekty animowane, konstrukcję postaci, montaż, muzykę, reżyserię, scenariusz i scenografię.

"K-popowe łowczynie demonów" idą po Oscara

"K-popowe łowczynie demonów" otrzymały dwie nominacje do Oscara - dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego oraz najlepszej piosenki. W obu kategoriach są faworytkami. Wcześniej otrzymały za nie Złote Globy i Critics' Choice. Triumf podczas rozdania Annie umacnia pozycję produkcji jako oscarowego faworyta.