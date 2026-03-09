28. gala rozdania Orłów. Poznaliśmy laureatów Polskich Nagród Filmowych

Wiadomość w trakcie aktualizacji.
28. ceremonia rozdania Orłów odbywa się w Teatrze Polskim w Warszawie. Gospodarzem gali jest Andrzej Konopka, ceniony aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Co ciekawe, jest on nominowany do nagrody w kategorii "aktor drugoplanowy" za występy w filmach "Dom dobry" i "LARP. Miłość, trolle i inne questy".
W mowie otwierającej Konopka zapowiedział "wieczór pełen łez". W żartobliwy sposób nawiązał także do młodych aktorów walczących o mino najlepszego aktorka pierwszoplanowego oraz powrotu Marka Kondrata z artystycznej emerytury. "Najbardziej huraganowe otwarcie w historii Orłów" - żartował Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.
Przed przyznaniem pierwszych nagród upamiętniono artystów, którzy zmarli w czasie ostatniego roku. Wspomniano między innymi Ewę Dałkowską, Bożenę Dykiel, Jadwigę Jankowską-Cieślak, Leszka Kopcia, Edwarda Linde-Lubaszenkę, Marcela Łozińskiego i Michała Urbaniaka.
Jako pierwszą wręczono nagrodę za Odkrycie Roku. Wręczyła ją aktorka Sandra Drzymalska. Otrzymała ją Emi Buchwald za reżyserię filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". "Jest mi miło patrzeć na osoby, które ze mną robiły ten film i to są moje odkrycia" - mówiła laureatka. Zaapelowała także o dofinansowanie Studia Munka, argumentując, że powstają tam bardzo wartościowe produkcje.
Nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą wręczyła Justyna Wasilewska. Wygrała Karolina Rzepa za "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Aktorka podziękowała reżyserce Emi Buchwald, a także swojemu prawdziwemu oraz filmowemu rodzeństwu.
Laureata Orła za montaż przedstawił Jacek Borusiński. Został Rafał Listopad za dokument Macieja Drygasa "Pociągi".
O nagrodę za muzykę walczyło aż dziewięć filmów. Zwycięzcę przedstawiła Wiktoria Gorodecka. Orzeł w tej kategorii powędrował do Mikołaja Trzaski za "Dom dobry". W poprzednich latach kompozytor otrzymał tę nagrodę za poprzednie filmy Wojciecha Smarzowskiego: "Wołyń" i "Kler". "Nie byłbym sobą, gdybym powiedział, że ta nagroda mi się nie należy" - żartował laureat.
Orły 2026. Kto otrzymał najwięcej nominacji?
Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami.
Orły 2026. Pełnia lista zwycięzców
Najlepszy film
Najlepsza reżyseria
Najlepszy scenariusz
Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca
Najlepsza pierwszoplanowa rola męska
Najlepsza drugoplanowa rola kobieca
Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza drugoplanowa rola męska
Odkrycie roku
Emi Buchwald - reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepszy film dokumentalny
Najlepsze zdjęcia
Najlepsza muzyka
Mikołaj Trzaska, "Dom dobry"
Najlepszy montaż
Rafał Listopad, "Pociągi"
Najlepsza scenografia
Najlepsze kostiumy
Najlepsza charakteryzacja
Najlepszy dźwięk
Najlepszy film europejski
Najlepszy filmowy serial fabularny
Nagroda publiczności
Nagroda za Osiągnięcia Życia
Krystyna Janda