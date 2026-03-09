28. gala rozdania Orłów. Poznaliśmy laureatów Polskich Nagród Filmowych

Wiadomość w trakcie aktualizacji.

28. ceremonia rozdania Orłów odbywa się w Teatrze Polskim w Warszawie. Gospodarzem gali jest Andrzej Konopka, ceniony aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Co ciekawe, jest on nominowany do nagrody w kategorii "aktor drugoplanowy" za występy w filmach "Dom dobry" i "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

W mowie otwierającej Konopka zapowiedział "wieczór pełen łez". W żartobliwy sposób nawiązał także do młodych aktorów walczących o mino najlepszego aktorka pierwszoplanowego oraz powrotu Marka Kondrata z artystycznej emerytury. "Najbardziej huraganowe otwarcie w historii Orłów" - żartował Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

Przed przyznaniem pierwszych nagród upamiętniono artystów, którzy zmarli w czasie ostatniego roku. Wspomniano między innymi Ewę Dałkowską, Bożenę Dykiel, Jadwigę Jankowską-Cieślak, Leszka Kopcia, Edwarda Linde-Lubaszenkę, Marcela Łozińskiego i Michała Urbaniaka.

Jako pierwszą wręczono nagrodę za Odkrycie Roku. Wręczyła ją aktorka Sandra Drzymalska. Otrzymała ją Emi Buchwald za reżyserię filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". "Jest mi miło patrzeć na osoby, które ze mną robiły ten film i to są moje odkrycia" - mówiła laureatka. Zaapelowała także o dofinansowanie Studia Munka, argumentując, że powstają tam bardzo wartościowe produkcje.

Nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą wręczyła Justyna Wasilewska. Wygrała Karolina Rzepa za "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Aktorka podziękowała reżyserce Emi Buchwald, a także swojemu prawdziwemu oraz filmowemu rodzeństwu.

Karolina Rzepa i Izabella Dudziak w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" materiały prasowe

Laureata Orła za montaż przedstawił Jacek Borusiński. Został Rafał Listopad za dokument Macieja Drygasa "Pociągi".

O nagrodę za muzykę walczyło aż dziewięć filmów. Zwycięzcę przedstawiła Wiktoria Gorodecka. Orzeł w tej kategorii powędrował do Mikołaja Trzaski za "Dom dobry". W poprzednich latach kompozytor otrzymał tę nagrodę za poprzednie filmy Wojciecha Smarzowskiego: "Wołyń" i "Kler". "Nie byłbym sobą, gdybym powiedział, że ta nagroda mi się nie należy" - żartował laureat.

Orły 2026. Kto otrzymał najwięcej nominacji?

Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami.

Orły 2026. Pełnia lista zwycięzców

Najlepszy film

Najlepsza reżyseria

Najlepszy scenariusz

Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca

Najlepsza pierwszoplanowa rola męska

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza drugoplanowa rola męska

Odkrycie roku

Emi Buchwald - reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepszy film dokumentalny

Najlepsze zdjęcia

Najlepsza muzyka

Mikołaj Trzaska, "Dom dobry"

Najlepszy montaż

Rafał Listopad, "Pociągi"

Najlepsza scenografia

Najlepsze kostiumy

Najlepsza charakteryzacja

Najlepszy dźwięk

Najlepszy film europejski

Najlepszy filmowy serial fabularny

Nagroda publiczności

Nagroda za Osiągnięcia Życia

Krystyna Janda