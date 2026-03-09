28. gala rozdania Orłów. Poznaliśmy laureatów Polskich Nagród Filmowych

Trwa 28. gala rozdania Orłów, Polskich Nagród Filmowych. O miano najlepszego filmu 2025 roku walczą "Brat", "Dom dobry", "Franz Kafka", "Ministranci" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Kto otrzymał prestiżowe wyróżnienie?

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry"Paweł Tyboramateriały prasowe

Wiadomość w trakcie aktualizacji.

28. ceremonia rozdania Orłów odbywa się w Teatrze Polskim w Warszawie. Gospodarzem gali jest Andrzej Konopka, ceniony aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Co ciekawe, jest on nominowany do nagrody w kategorii "aktor drugoplanowy" za występy w filmach "Dom dobry" i "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

W mowie otwierającej Konopka zapowiedział "wieczór pełen łez". W żartobliwy sposób nawiązał także do młodych aktorów walczących o mino najlepszego aktorka pierwszoplanowego oraz powrotu Marka Kondrata z artystycznej emerytury. "Najbardziej huraganowe otwarcie w historii Orłów" - żartował Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

Przed przyznaniem pierwszych nagród upamiętniono artystów, którzy zmarli w czasie ostatniego roku. Wspomniano między innymi Ewę Dałkowską, Bożenę Dykiel, Jadwigę Jankowską-Cieślak, Leszka Kopcia, Edwarda Linde-Lubaszenkę, Marcela Łozińskiego i Michała Urbaniaka.

    Jako pierwszą wręczono nagrodę za Odkrycie Roku. Wręczyła ją aktorka Sandra Drzymalska. Otrzymała ją Emi Buchwald za reżyserię filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". "Jest mi miło patrzeć na osoby, które ze mną robiły ten film i to są moje odkrycia" - mówiła laureatka. Zaapelowała także o dofinansowanie Studia Munka, argumentując, że powstają tam bardzo wartościowe produkcje.

    Nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą wręczyła Justyna Wasilewska. Wygrała Karolina Rzepa za "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Aktorka podziękowała reżyserce Emi Buchwald, a także swojemu prawdziwemu oraz filmowemu rodzeństwu.

    Karolina Rzepa i Izabella Dudziak w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
    Karolina Rzepa i Izabella Dudziak w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"materiały prasowe

    Laureata Orła za montaż przedstawił Jacek Borusiński. Został Rafał Listopad za dokument Macieja Drygasa "Pociągi".

    O nagrodę za muzykę walczyło aż dziewięć filmów. Zwycięzcę przedstawiła Wiktoria Gorodecka. Orzeł w tej kategorii powędrował do Mikołaja Trzaski za "Dom dobry". W poprzednich latach kompozytor otrzymał tę nagrodę za poprzednie filmy Wojciecha Smarzowskiego: "Wołyń" i "Kler". "Nie byłbym sobą, gdybym powiedział, że ta nagroda mi się nie należy" - żartował laureat.

    Orły 2026. Kto otrzymał najwięcej nominacji?

    Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami.

    Orły 2026. Pełnia lista zwycięzców

    Najlepszy film

    Najlepsza reżyseria

    Najlepszy scenariusz

    Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca

    Najlepsza pierwszoplanowa rola męska

    Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

    Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    Najlepsza drugoplanowa rola męska

    Odkrycie roku

    Emi Buchwald - reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    Najlepszy film dokumentalny

    Najlepsze zdjęcia

    Najlepsza muzyka

    Mikołaj Trzaska, "Dom dobry"

    Najlepszy montaż

    Rafał Listopad, "Pociągi"

    Najlepsza scenografia

    Najlepsze kostiumy

    Najlepsza charakteryzacja

    Najlepszy dźwięk

    Najlepszy film europejski

    Najlepszy filmowy serial fabularny

    Nagroda publiczności

    Nagroda za Osiągnięcia Życia

    Krystyna Janda

