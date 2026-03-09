Gwiazdy kina 28. gali Orłów. Kto zaskoczył na czerwonym dywanie?

28. ceremonia rozdania Orłów odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie. Gospodarzem gali będzie Andrzej Konopka, ceniony aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Co ciekawe, jest on nominowany do nagrody w kategorii "aktor drugoplanowy" za występy w filmach "Dom dobry" i "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

Orły 2026. Kto otrzymał najwięcej nominacji?

Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami.

Orła za całokształt twórczości otrzyma Krystyna Janda.

