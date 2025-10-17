Uwielbiane aktorki ponownie razem? To będzie mocne kino klasy B

"Żegnajcie laleczki" i "Honey, Don’t!" to czarne komedie z lat 2024 i 2025, które Ethan Coen zrealizował samodzielnie, bez pomocy swojego starszego brata Joela. Wcześniej stanowili jeden z najbardziej docenianych duetów w Hollywood. Są laureatami czterech Oscarów: za scenariusz oryginalny "Fargo" oraz produkcję, reżyserię i scenariusz adaptowany "To nie jest kraj dla starych ludzi".

"Go, Beavers!". Co wiemy o filmie?

Chociaż "Żegnajcie laleczki" i "Honey Don’t" spotkały się ze słabym przyjęciem widzów i krytyków, Coen nie zrezygnował z pomysłu na domknięcie trylogii. Jak podaje blog "World of Reel", główną rolę zaproponowano Margaret Qualley, która wystąpiła w poprzednich dwóch filmach. Coen chce, by partnerowała Aubrey Plaza, która była także w obsadzie "Honey Don’t".

"Go, Beavers" będzie opowiadało o członkiniach drużyny wioślarskiej, które w czasie spotkania po latach zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Coen wskazał, że jego głównymi inspiracjami są "Walkabout" Nicolasa Roega i "Uwolnienie" Johna Boormana.

Ethan Coen broni swej trylogii

Reżyser od początku mówił, że jego trylogia będzie nawiązywała do kina eksploatacji i filmów klasy B. Scenariusz do wszystkich trzech produkcji napisał razem ze swoją żoną, montażystką Tricią Cooke. Mimo mieszanego przyjęcia oboje zaznaczają, że te filmy miały wyglądać tanio i kiczowato oraz świadomie żerować na niskich instynktach.

"Żegnajcie laleczki" weszło do polskich kin w lutym 2024 roku. "Honey, Don’t" debiutowało w maju 2025 roku podczas festiwalu w Cannes w sekcji pozakonkursowej. Film nie ma jeszcze wyznaczonej polskiej daty premiery w kinach lub serwisach VOD.