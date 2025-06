Pozew Justina Baldoniego przeciwko Blake Lively oddalony. Prawnicy aktorki świętują

Oprac.: Justyna Miś Mocny temat

Federalny sąd w Nowym Jorku oddalił pozew Justina Baldoniego przeciwko Blake Lively, jej bliskim oraz The New York Times. "Nie było wyraźnego powodu, by dziennik miał popierać relację Lively" - przekazano. Konflikt między gwiazdami trwa od zeszłego roku. Czeka ich jeszcze jedna rozprawa.

Zdjęcie Blake Lively / Christopher Peterson / SplashNews.com/Splash/East News / East News