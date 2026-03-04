Ostatnie pożegnanie aktorki poruszyło fanów

Informacja o śmierci Bożeny Dykiel pojawiła się w połowie lutego i szybko obiegła media. Aktorka zmarła w wieku 77 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny oraz wierną publiczność, która przez lata śledziła jej sceniczne i telewizyjne role.

Dykiel należała do grona tych artystek, które potrafiły budzić sympatię widzów niezależnie od pokolenia. Występowała w wielu popularnych produkcjach, a jej charakterystyczny styl gry sprawił, że na stałe zapisała się w historii polskiej sceny i ekranu. Współpracownicy podkreślali również, że w życiu prywatnym dużą wagę przywiązywała do rodziny i relacji z najbliższymi.

Wiadomość o odejściu aktorki poruszyła zarówno środowisko artystyczne, jak i widzów. Wspomnienia oraz słowa pożegnania pojawiały się w mediach społecznościowych i programach telewizyjnych. Dla wielu osób była to postać, z którą kojarzyły się całe lata polskiej telewizji i teatru.

Pogrzeb Bożeny Dykiel i apel rodziny do żałobników

Przed ceremonią pogrzebową rodzina aktorki wystosowała do żałobników szczególną prośbę. Bliscy poprosili, aby zamiast tradycyjnych kwiatów na mogiłę wesprzeć wybrane stowarzyszenie. Tego typu gesty coraz częściej pojawiają się podczas ostatnich pożegnań znanych osób. Wiele rodzin decyduje się w ten sposób przekierować pamięć o zmarłym na działania społeczne lub pomoc potrzebującym.

Apel miał być symbolicznym sposobem upamiętnienia artystki. Zamiast kolejnych wiązanek na cmentarzu wsparcie miało trafić do organizacji wskazanej przez rodzinę. Taka forma pożegnania zyskuje w ostatnich latach popularność, ponieważ pozwala zamienić gest pamięci w realną pomoc.

Mimo tej prośby część osób postanowiła jednak uczcić pamięć aktorki w bardziej tradycyjny sposób.

Grób Bożeny Dykiel tydzień po pogrzebie. Miejsce pełne kwiatów

Kilka dni po ceremonii na cmentarzu wciąż pojawiają się osoby, które chcą oddać hołd artystce. Na mogile Bożeny Dykiel zgromadziło się wiele bukietów oraz wieńców. Kwiaty przynoszą zarówno fani, jak i osoby związane ze środowiskiem artystycznym.

Według relacji mediów liczba wiązanek jest na tyle duża, że część z nich musiała zostać ustawiona obok grobu. Mimo wcześniejszego apelu rodziny wiele osób uznało, że właśnie w taki sposób chce pożegnać aktorkę i wyrazić wdzięczność za jej twórczość.

Na cmentarzu pojawiają się także znajomi ze świata filmu i teatru, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej. Wśród osób składających kwiaty wymieniano między innymi Emilię Krakowską, Magdalenę Zawadzką oraz Joannę Kurowską

Bożena Dykiel Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News East News