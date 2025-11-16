Seria "Obecność" (The Conjuring Universe) to jeden z najpopularniejszych współczesnych cykli horrorów, stworzony przez Jamesa Wana i Petera Safrana, oparty na prawdziwych historiach z życia Eda i Lorraine Warrenów. W główne role wcielają się Vera Farmiga i Patrick Wilson.

"Obecność 4" - gdzie oglądać?

W tym roku w kinach zadebiutowała ostatnia filmowa odsłona z serii - "Obecność: Ostatnie namaszczenie". Premiera odbyła się 3 września, ale wiemy, że film już za chwilę znajdzie się na streamingu. Gdzie oglądać?

"Obecność 4" znajdzie się w ofercie HBO Max już 21 listopada!

Cykl, który zarobił miliardy dolarów

Film, który już niedługo zobaczymy na VOD w ramach abonamentu, jest dziesiątą odsłoną filmowego uniwersum. "Obecność 4" jest również zakończeniem kinowych produkcji, ale nie oznacza to, że twórcy całkowicie rezygnują z tworzenia kolejnych produkcji. W planach jest już serial z uniwersum, który jest rozsądnym posunięciem finansowym. Jak wiemy - wszystkie produkcje zarobiły na świecie łącznie ponad 2 miliardy dolarów!

Poniżej prezentujemy wszystkie części z serii w kolejności premier:

"Obecność" (2013),

"Annabelle" (2014),

"Obecność 2" (2016),

"Annabelle: Narodziny zła" (2017),

"Zakonnica" (2018),

"Topielisko: Klątwa La Llorony" (2019),

"Annabelle wraca do domu" (2019),

"Obecność: Na rozkaz diabła" (2021),

"Zakonnica 2" (2023),

"Obecność: Ostatnie namaszczenie" (2025).

