Kontynuacja serii, która przeraziła niejednego wiedza. Już za chwilę na VOD
Dziesiąty film z uniwersum "Obecności" już wkrótce zagości na platformie HBO Max. Oparty na historii Warrenów cykl grozy doczekał się właśnie ostatniej kinowej części, którą już za chwilę zobaczysz w zaciszu własnego domu. Kiedy premiera w ramach abonamentu?
Seria "Obecność" (The Conjuring Universe) to jeden z najpopularniejszych współczesnych cykli horrorów, stworzony przez Jamesa Wana i Petera Safrana, oparty na prawdziwych historiach z życia Eda i Lorraine Warrenów. W główne role wcielają się Vera Farmiga i Patrick Wilson.
W tym roku w kinach zadebiutowała ostatnia filmowa odsłona z serii - "Obecność: Ostatnie namaszczenie". Premiera odbyła się 3 września, ale wiemy, że film już za chwilę znajdzie się na streamingu. Gdzie oglądać?
"Obecność 4" znajdzie się w ofercie HBO Max już 21 listopada!
Film, który już niedługo zobaczymy na VOD w ramach abonamentu, jest dziesiątą odsłoną filmowego uniwersum. "Obecność 4" jest również zakończeniem kinowych produkcji, ale nie oznacza to, że twórcy całkowicie rezygnują z tworzenia kolejnych produkcji. W planach jest już serial z uniwersum, który jest rozsądnym posunięciem finansowym. Jak wiemy - wszystkie produkcje zarobiły na świecie łącznie ponad 2 miliardy dolarów!
Poniżej prezentujemy wszystkie części z serii w kolejności premier:
- "Obecność" (2013),
- "Annabelle" (2014),
- "Obecność 2" (2016),
- "Annabelle: Narodziny zła" (2017),
- "Zakonnica" (2018),
- "Topielisko: Klątwa La Llorony" (2019),
- "Annabelle wraca do domu" (2019),
- "Obecność: Na rozkaz diabła" (2021),
- "Zakonnica 2" (2023),
- "Obecność: Ostatnie namaszczenie" (2025).
Zobacz też: Kiedyś był gwiazdą bijącego rekordy popularności serialu. Jak dziś wygląda?