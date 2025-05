Jafar Panahi wrócił do Iranu. Zdobywcę Złotej Palmy witano jak bohatera

Oprac.: Jakub Izdebski Mocny temat

Jafar Panahi otrzymał 24 maja 2025 roku Złotą Palmę 78. MFF w Cannes za film "It Was Just an Accident". Reżyser wrócił już do Teheranu. Na lotnisku witano go jak bohatera. Wśród okrzyków dało się słyszeć slogan: "Kobiety, życie, wolność".

Zdjęcie Jafar Panahi ze Złotą Palmą 78. MFF w Cannes / Andreas Rentz / Staff / Getty Images