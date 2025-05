Przez chwilę organizacja gali zamknięcia stała pod znakiem zapytania. Z powodu trwającej pięć godzin awarii prądu w Cannes odwołano poranne seanse. Udało się ją opanować około godziny 15.30.

W Konkursie Głównym 78. MFF w Cannes wzięły udział 22 filmy. Laureatów nagród w tej sekcji wybrało dziewięcioosobowe jury pod przewodnictwem francuskiej aktorki Juliette Binoche. Mistrzem ceremonii był Laurent Lafitte, francuski aktor i scenarzysta.

Cannes 2025: Gala zamknięcia 1 / 11 Elle Fanning Źródło: Getty Images Autor: Andreas Rentz

Gala zamknięcia 78. MFF w Cannes. Zwycięzcy festiwalu

Nagrodę za najlepszą rolę męską wręczyła Rosie de Palma. "Drodzy mężczyźni, celebrujemy was, kochamy was" - powiedziała stała współpracowniczka Pedra Almodóvara przed ogłoszeniem zwycięzcy. Nagrodę otrzymał Wagner Moura za "The Secret Agent". Niestety, aktora nie było w Cannes. Wyróżnienie w jego imieniu odebrał reżyser Kleber Mendonça Filho.

Nagrodę za scenariusz wręczył amerykański aktor John C. Reilly. Otrzymali ją bracia Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne za film "The Young Mother's Home". "Scenariusz to punkt wyjścia. Tego filmu nie byłoby bez naszych pięciu aktorek. Dziękujemy im" - mówili stali bywalcy festiwalu w Cannes.

Nagrodę Jury, którą przyznała laureatka Oscara Da’Vine Joy Randolph otrzymały dwa filmy. Pierwszym z nich był "Sirât" Olivera Laxe. "Pięć lat temu byłem na festiwalu w Jerozolimie. Byłem w taksówce, prowadził Palestyńczyk. Rozmawialiśmy. [...] Powiedział mi zdanie. 'Jesteście z różnych plemion, żebyście się nawzajem poznawali'. Festiwal w Cannes gromadzi nas z różnych szerokości geograficznych. Niech żyją różnice, niech żyje kultura" - mówił reżyser. Drugim laureatem było "Sound of Falling" w reżyserii Maschy Schilinski. Niemiecka reżyserka dedykowała nagrodę kobietom i wszystkim, którzy pracowali przy jej filmie.

Nagrodę za reżyserię wręczył Claude Lelouch. "Wszystko jest względne. Dzięki temu mam wrażenie, że wykonuję najpiękniejszy zawód na świecie. [...] Kino to marzenie totalne i absolutne. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. [...] Reżyser jest dla kina tym, kim poręcz dla schodów" - mówił twórca "Kobiety i mężczyzny". Nagroda powędrowała do Klebera Mendonçy Filho za film "The Secret Agent". "Akurat piłem szampana" - zażartował, wchodząc po raz drugi na scenę. Wyróżnienie dedykował Brazylii, swojej ojczyźnie.

Zdjęcie Nadia Melliti za nagrodą 78. MFF w Cannes za rolę w filmie "The Little Sister" / Stephane Cardinale - Corbis / Contributor / Getty Images

Nagrodę za rolę kobiecą wręczył Daniel Auteuil. Otrzymała ją Nadia Melliti za film "The Little Sister" Hafsii Herzi. "Jestem tak wzruszona, że nie jestem w stanie tego opisać. Dziękuję reżyserce. Za odwagę, za zaufanie" - mówiła zaskoczona aktorka.

Grand Prix Festiwalu wręczyła Coralie Fargeat, reżyserka "Substancji", która miała swą premierę w Cannes rok temu. Wspomniała o tym, jak wiele dla jej filmu znaczyły pokazy i wyróżnienie na Lazurowym Wybrzeżu. Nagroda powędrowała do "Sentimental Value" Joachima Triera. "Dziękuję za obejrzenie naszego dzieła" - mówił duński reżyser. Przypomniał, że wiele lat temu swój film pokazywał tutaj także jego dziadek. "Mógł tutaj przybyć z małego kraju na północy Europy, to było dla niego coś niesamowitego. Dedykuję mu tę nagrodę".

Złotą Palmę, główną nagrodę festiwalu, wręczyła Cate Blanchett. Zwycięzcą 78. MFF w Cannes okazał się "It Was Just an Accident" pochodzącego z Iranu Jafara Panahiego. Reżyser w pierwszych słowach podziękował swojej rodzinie i zapewnił, że cały czas jest przy niej. "To jest moment, by poprosić wszystkich Irańczyków na całym świecie: odłóżmy wszystkie różnice na bok, najważniejszy jest nasz kraj i jego wolność. Dojdźmy do tego momentu razem, żeby nikt nie mówił nam, jakie mamy nosić ubrania, co mamy mówić. A kino to jest społeczeństwo. Nikt nie ma prawa mówić nam, czego nie wolno robić" - mówił Panahi, a towarzysząca mu ekipa jego filmu nie potrafiła powstrzymać łez.

Pełna lista laureatów Konkursu Głównego 78. MFF w Cannes

Złota Palma: "It Was Just an Accident", reż. Jafar Panahi

Grand Prix: "Sentimental Value", reż. Joachim Trier

Nagroda Jury: "Sirât", reż. Oliver Laxe, i "Sound of Falling", reż. Mascha Schilinski

Nagroda Specjalna Jury: "Resurrection", reż. Gan Bi

Najlepszy reżyser: Kleber Mendonça Filho, "The Secret Agent".

Najlepszy aktor: Wagner Moura, "The Secret Agent"

Najlepsza aktorka: Nadia Melliti, "The Little Sister"

Najlepszy scenariusz: Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne. "The Young Mother's Home"

Caméra d'Or dla najlepszego pierwszego filmu

Caméra d'Or: "The President's Cake", reż. Hasan Hadi

Wyróżnienie specjalnie: "My Father's Shadow", reż. Akinola Davies Jr.