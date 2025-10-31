"Anioł stróż"

"Anioł stróż" to pełnometrażowy debiut reżyserski zdobywcy Złotego Globu, komika i aktora Aziza Ansariego, znanego z seriali "Specjalista od niczego" oraz "Parks and Recreation".

Keanu Reeves wciela się w rolę Gabriela — anioła stróża, który zostaje wysłany na ziemię z jasną misją: ma udowodnić, że dobre życie to nie tylko stan konta, a duszy nie da się nakarmić złotem. Aktor, znany z ról outsiderów poszukujących sensu i odkupienia, tym razem gra postać idealisty, przewodnika, katalizatora zmian i jednocześnie źródło znakomitego humoru. Okazuje się bowiem, że niebo też może być wybrukowane dobrymi chęciami...

"Anioł stróż" satyra na gigaekonomię, nierówność i pogoń za pieniędzmi. Temat, który w dzisiejszym świecie totalnego konsumpcjonizmu wyjątkowo mocno rezonuje, ale czyni to w przezabawny sposób.

"Good Boy"

Lojalny pies i jego właściciel przeprowadzają się do domu na wsi, w którym czyhają nadprzyrodzone siły. Gdy mroczne istoty zagrażają ludzkiemu towarzyszowi, odważny zwierzak postanawia go chronić.

"To doprawdy wspaniałe, że w czasach, gdy sztuczna inteligencja kreuje na ekranie już nawet ludzi, istnieją jeszcze filmowcy, którzy kręcą kino w starym stylu. Nie tylko z aktorami i rekwizytami, ale też ze zwierzętami, które nie są dziełem CGI. Ten pies jest prawdziwy i daje nam prawdziwe ciarki na plecach. ‘Good Boy’ to kawał horroru opowiedzianego z... perspektywy czworonoga" – tak o filmie Bena Leonberga pisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii.

"Presence"

Po przeprowadzce do nowego domu na przedmieściach rodzina nabiera przekonania, że nie jest sama. Steven Soderbergh powraca z niepokojącą opowieścią o obecności, która wymyka się zmysłom i burzy codzienność. To intrygujący film o tajemnicy ukrytej w czterech ścianach, które zaczynają żyć własnym życiem.

Balansujący między thrillerem a dramatem psychologicznym, z nutą nadprzyrodzonej grozy i unikalną narracją, "Presence" Stevena Soderbergha, podobnie jak kultowe "Ghost Story", tworzy niezwykłą atmosferę niepokoju i tajemnicy, stając się równie wciągającą i mistrzowsko zrealizowaną opowieścią o rodzinnych sekretach, które coraz wyraźniej przenikają przez ściany domu.

"Miasteczko Shelby Oaks"

W okolicach opuszczonego miasteczka Shelby Oaks odnalezione zostają ciała członków ekipy filmowej. Losy stojącej na czele wyprawy Riley pozostają nieznane. 12 lat później starsza siostra zaginionej podejmuje ostatnią próbę poznania prawdy o tym przerażającym wydarzeniu. Wkrótce odkryje, że zaginionych w niewyjaśnionych okolicznościach ofiar jest znacznie więcej.

"Miasteczko Shelby Oaks" jest debiutem pełnometrażowym youtubera Chrisa Stuckmanna. Budżet został zebrany na portalu crowdfundingowym i mógł wynieść nawet 2,8 miliona dolarów. Stuckmann pokazał pierwszą wersję filmu w lipcu 2024 roku. Później nakręcił dodatkowy materiał i zmontował całość od początku. Odpowiedzialny za to Brett W. Bachman zdradził w jednym z wywiadów, że zaskoczyło go, jak mocne jest otwarcie filmu i jak szybko wciąga on widza w swój świat.

"Martwi przed świtem"

Tajemniczy pisarz zaprasza grupę młodych aktorów do pracy nad adaptacją swojego scenariusza. Jednak próby w odciętej od świata posiadłości szybko zamieniają się w koszmar – uczestnicy zaczynają ginąć jeden po drugim, a granica między fikcją a rzeczywistością staje się coraz bardziej nieuchwytna. Pozostaje tylko jedno pytanie: kto – lub co – stoi za morderstwami?

"Martwi przed świtem" to polski horror w reżyserii Dawida Torrone’a. Obraz jest hołdem zarówno dla amerykańskich slasherów, jak i włoskiego giallo.

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"

Denji pracował dla yakuzy jako łowca demonów, próbując spłacić odziedziczony po rodzicach dług. Gangsterzy dopuścili się jednak zdrady i zlecili jego zabójstwo. Tracący przytomność Denji zawarł układ z Pochitą, ukochanym pieskiem-demonem, który uratował mu życie. W ten sposób połączyli się ze sobą i tak powstał niepowstrzymany Chainsaw Man.

Teraz, w samym środku brutalnej wojny między demonami, łowcami i innymi przeciwnikami, pojawia się tajemnicza Reze. Denjiego czeka najgroźniejsza dotąd bitwa — wywołana przez miłość w świecie, w którym by przetrwać, dozwolone jest wszystko.

Film "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" powstał na podstawie piątego i szóstego tomu popularnej mangi Tatsukiego Fujimoto i stanowi kontynuację wydarzeń z pierwszego sezonu anime. Okazał się niespodziewanym hitem, zarabiając na całym świecie ponad 113 milionów dolarów.

"Rosario"

Rosario Fuentes, maklerka giełdowa z Wall Street, wraca do mieszkania swojej zmarłej babci, gdzie odkrywa przerażający sekret — ukrytą komnatę wypełnioną okultystycznymi artefaktami związanymi z mrocznymi, pokoleniowymi rytuałami. Zaczynają ją nękać nadprzyrodzone zjawiska. Tytułowa bohaterka "Rosario" musi zmierzyć się z przeszłością swojej rodziny i złowrogimi siłami, które nie chcą zostać zapomniane.

"Szkoda, że nareszcie"

Jacek "Budyń" Szymkiewicz to wyjątkowa postać dla polskiej muzyki — wszechstronny i szalenie zdolny założyciel między innymi Pogodno czy Babu Król. W filmie Sebastiana Juszczyka "Szkoda, że nareszcie" jego przyjaciele — Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Stanisław Soyka i wielu innych — przybliżają nam jego pełną paradoksów postać.

To opowieść o niepokornym artyście, o jego trudnych relacjach, zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz kreatywnym buncie na tle społecznego przełomu lat 90. Muzyka stała się jego sposobem na życie, formą terapii i autokreacji, ale jaka była tego cena? Unikalne wywiady i materiały archiwalne w filmie łączą się z animacjami i kolażami, które przenoszą nas w złożony świat Budynia i zachwyciły publiczność na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

"Amputacja"

Norweska "Amputacja" to historia Amira. Ten wydaje się mieć wszystko – kochającą i tolerancyjną dziewczynę, przyjaciół i nową pracę. Jest zdrowy, ma obie ręce i nogi. I w tym właśnie tkwi problem. Bo Amir jest apotemnofilem – obsesyjnie marzy o amputacji. To pragnienie zżera go od środka i nie pozwala normalnie funkcjonować. Czuje się niespełniony, a do szczęścia brakuje mu jedynie szybkiego cięcia nad kolanem. Godzinami maluje też autoportrety – w swojej wizji uśmiechnięty siedzi na wózku, wreszcie jest sobą. Kiedy poznaje podobną do siebie, marzącą o ślepocie kobietę, wydaje się, że wreszcie będzie mógł zrealizować swój cel. Czy wystarczy mu odwagi?

"Wielkie ostrzeżenie"

Dystrybutor "Wielkiego ostrzeżenia" reklamuje swój film jako "przeżycie, które zmienia spojrzenie na siebie i prowokuje do głębokiej refleksji". Obraz Juana Tameza skupia się na "oświeceniu sumienia". Ludzie, którzy mieli go doświadczyć, twierdzą, że w jednej chwili zobaczyli wszystkie popełnione w życiu grzechy i ich skutki oraz poznali, w jakim miejscu drogi do zbawienia lub zatracenia znajdują się obecnie.