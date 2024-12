Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie, 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Jednymi z podstawowych praw człowieka są prawa do: życia, wolności i bezpieczeństwa. Prawa te są łamane u naszego najbliższego sąsiada, od momentu ataku Rosji na Ukrainę.

W tym wyjątkowym dniu, prezentujemy zwiastun filmu "Dwie siostry" , który pokazując losy tytułowych kobiet, ukazuje grozę wojny, toczącej się tuż za naszą granicą od niemal trzech lat.

"Dwie siostry" w reż. Łukasza Karwowskiego ("Jedna dusza", Mała Wielka Miłość", "Południe Północ") to pierwszy film fabularny nakręcony na terenie Ukrainy po agresji rosyjskiej. Arcytrudne zdjęcia powstawały w prawdziwych lokalizacjach: Buczy, Irpieniu, Borodziance i Charkowie. Ekipa filmu realizowała go w niesłychanie skomplikowanych i niebezpiecznych warunkach, niejednokrotnie będąc zmuszoną do zmiany planów zdjęciowych i dostosowując się do sytuacji militarnej czy poleceń wojskowych.

Ze względu na tematykę "Dwóch sióstr" twórcom udało zaprosić się do współpracy najbardziej znaną i cenioną ukraińską aktorkę, Irmę Witowską. Jak również, kilku innych czołowych aktorów ukraińskich. Dwie tytułowe bohaterki brawurowo zagrały polskie aktorki młodego pokolenia - Karolina Rzepa i Diana Zamojska.

"Dwie siostry" znalazły się w konkursie głównym tegorocznego 49. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

O czym opowiadają "Dwie siostry"?

Dwie od lat skonfliktowane ze sobą siostry - Jaśmina i Małgorzata - wyruszają z Warszawy do Charkowa, by przywieźć stamtąd ciężko rannego ojca. Po wybuchu wojny w Ukrainie mężczyzna pracował tam jako wolontariusz, przewożąc materiały medyczne. Relacja sióstr nigdy nie należała do najłatwiejszych. Młodsza Małgorzata zawsze czuła się gorsza, bardziej wyobcowana i niechciana. Miała poczucie, że ojciec faworyzuje starszą Jaśminę.

Teraz jednak, dla dobra najbliższej im osoby, dziewczyny muszą połączyć siły i porzucić dawne urazy. Czy im się to uda? Czy w tym nieludzkim świecie, do jakiego dotarły znajdzie się miejsce na miłość, zrozumienie i wybaczenie?

"Dwie siostry" tylko w kinach od 21 lutego 2025 roku.