Charlize Theron. Gdy była nastolatką, doszło do rodzinnej tragedii

Theron przyszła na świat w Benoni w Republice Południowej Afryki. Jej ojciec miał problem z alkoholem, a przyszła aktorka i jej matka często były ofiarami jego agresywnego zachowania. Gdy miała 16 lat, doszło do tragedii. "Ojciec był tak pijany, że nie powinien móc chodzić. Wrócił do domu z bronią" – wspominała w rozmowie z serwisem NPR. "Razem z mamą byłyśmy w moim pokoju i blokowałyśmy drzwi, żeby nie wszedł do środka. […] A on po prostu strzelił w nie trzy razy. To cud, że żadna z kul nas nie trafiła".

W odpowiedzi jej matka chwyciła za swoją broń i oddała strzały w kierunku swojego męża. Ojciec Theron zmarł wskutek odniesionych ran. Policja uznała jej zachowanie za działanie w samoobronie. Nie postawiono jej zarzutów. "Przemoc domowa to zjawisko, które dzieliłam z wieloma osobami. Nie wstydzę się o nim mówić, bo im częściej to się robi, tym więcej ofiar zdaje sobie sprawę, że nie dotyczy to tylko ich" – kontynuowała. Dodała, że jej ojciec był "bardzo chorym człowiekiem". "Znałam go tylko z tej strony" – wyjawiła.

Z kolei w rozmowie z "Elle" z 2018 roku aktorka przyznała, że jej relacje z matką pozostają bardzo dobre. "Mam to szczęście, że mam świetną matkę, która sprawiła, że jestem dzielna, do czego zawsze mnie zachęcała" – przyznała.

Zdjęcie Charlize Theron w filmie "Wbrew regułom" z 1999 roku / Getty Images / Handout / Getty Images

Charlize Theron poznała swojego pierwszego menadżera przypadkiem

Gdy Theron miała 14 lat, rozpoczęła karierę modelki. Cztery lata później przybyła do Hollywood, mając tylko jedną walizkę i 400 dolarów w kieszeni. Zarabiała na życie dzięki modelingowi. Pewnego dnia starała się zrealizować czek za pracę w Nowym Jorku. Bank nie chciał go jednak tego zrobić. Zdesperowana zaczęła prosić kasjera o pomoc.

W pewnym momencie podszedł do niej nieznajomy mężczyzna, który pomógł jej otrzymać pieniądze. Pod koniec dał jej swoją wizytówkę. Okazało się, że trafiła na Johna Crosby’ego, menadżera wielu znanych aktorów, między innymi Johna Hurta i Rene Russo. "Jeśli jesteś zainteresowana, będę cię reprezentował" – usłyszała od niego. Crosby zaraz zapisał ją na lekcje aktorstwa, a rok później zapewnił jej debiut filmowy – małą rolę w trzeciej części "Dzieci kukurydzy".

Zdjęcie Charlize Theron z Oscarem za film "Monster" / Frank Micelotta / Staff / Getty Images

Charlize Theron. Rola, która przyniosła jej Oscara i uścisk Nelsona Mandeli

Przełomem w karierze Theron była rola seryjnej zabójczyni w "Monster". Reżyserka Patty Jenkins nakręciła sceny próbne z Kate Winslet, Heather Graham i Brittany Murphy. Jednak od kiedy zobaczyła "Adwokata diabła", była pewna, że chciałaby obsadzić Theron. Aktorka była zaskoczona jej decyzją. Przy pierwszym spotkaniu spytała, dlaczego padło właśnie na nią. "Po prostu widzę, jak wyglądasz. Gdy spotykałam się z innymi aktorkami, myślałam, że mogłabym im dokopać. Przy tobie nie jestem tego taka pewna" – usłyszała w odpowiedzi.

Theron przeszła fizyczną metamorfozę do roli w "Monster". Przybrała na wadze 14 kilogramów i zgoliła swoje brwi. Nosiła sztuczne zęby i pozwoliła charakteryzacji zniszczyć swoją cerę. Jeden ze sponsorów myślał, że film będzie lesbijskim romansem. Gdy zobaczył kilka gotowych scen, zadzwonił do aktorki i skrytykował jej wygląd oraz zarzucił jej, że za mało się uśmiecha. Theron zaczęła wątpić, czy zaangażowanie się w "Monster" było słuszną decyzją. Jenkins zabroniła jej więcej rozmawiać z mężczyzną.

Jak się okazało, producent bardzo się mylił. Theron otrzymała za swoją rolę worek nagród, w tym Oscara, Złoty Glob i Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. Później spotkał się z nią Nelson Mandela, były prezydent Republiki Południowej Afryki. Podziękował jej za umieszczenie ich kraju na kulturalnej mapie świata, następnie ją przytulił. Aktorka zalała się wtedy łzami.

Zdjęcie Charlize Theron w 2015 roku / Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images

Charlize Theron. Przez "Borata" wylądowała w szpitalu

W 2019 roku aktorka wyjawiła, że nigdy nie widziała w całości filmu "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej". Poszła na niego do kina w 2006 roku, ale w połowie seansu musiała zostać przetransportowana do szpitala. "Miałam niezdiagnozowany uraz dysku w szyi" – tłumaczyła w programie "Late Night with Seth Myers".

"Poszłam [na ‘Borata’] ze znajomymi… i w połowie filmu śmiałam się tak bardzo, że nie mogłam ruszać głową. Musiała przyjechać po mnie karetka. Spędziłam pięć dni w szpitalu" – wspominała. "Nigdy nie skończyłam tego filmu. Nigdy, przenigdy tego nie zrobiłam. Wiąże się to dla mnie ze sporym ryzykiem".