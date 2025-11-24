"Dom dobry" wciąż na szczycie polskiego box-offisu. Niespotykana sytuacja
"Dom dobry", najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego, pozostał na szczycie polskiego box-offisu trzeci weekend z rzędu. Co zaskakujące, produkcja znów zanotowała lepsze wyniki, niż podczas otwarcia.
Do końca swego drugiego weekendu na ekranach kin "Dom dobry" Smarzowskiego obejrzało nieco ponad 1,2 miliona widzów. Podczas pierwszych trzech dni na ekranach wybrało się na niego 310 678 osób. W drugi weekend wynik ten został pobity o 54% i wyniósł 479 887 widzów. W trzeci weekend zobaczyło go z kolei 318,7 tysiąca osób. "Dom dobry" nie tylko nie zanotował typowych dla kolejnych tygodni w kinach spadków frekwencji. Drugi weekend z rzędu wynik jest lepszy niż w czasie otwarcia.
Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji.
To musi być miłość, prawda? Jednak na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.
Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. Jego nowa produkcja to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.
Poza Turkot i Schuchardtem w filmie oglądamy całą plejadę znakomitych aktorów, a wśród nich: Agatę Kuleszę (m.in. "Róża", "Pod Mocnym Aniołem", "Wesele"), Arkadiusza Jakubika (m.in. "Dom zły", "Kler", "Drogówka", "Wesele"), Marię Sobocińską (m.in. "Wołyń", "Wesele", "Wszystko dla mojej matki") i Andrzeja Konopkę ("Powidoki", "Pokot", "25 lat niewinności").
Za kamerą stanął Paweł Tybora (m.in. "Brigitte Bardot cudowna", "Onirica", "Dolina Bogów"), a autorką scenografii jest Joanna Macha (m.in. "Jack Strong", "Pokot", "Znachor"). Za kostiumy odpowiada Magdalena Rutkiewicz — Luterek (m.in. "Wołyń", Miasto 44", "Wesele"), a za montaż — Krzysztof Komander (m.in. "Dziewczyna i kosmonauta", "Wesele"). Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska (m.in. "Wołyń", "Dom zły", "Róża", "Drogówka", "Pod mocnym aniołem", "Wesele").