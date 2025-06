Amazon kręci film o aferze w OpenAI. Gwiazdorska obsada potwierdzona

Nowy projekt zamiast opóźnionego "Sierżanta Rocka"

Po przesunięciu zdjęć do filmu "Sierżant Rock", którego gwiazdą miał być Colin Farrell, Luca Guadagnino postanowił nie tracić czasu i szybko znaleźć nowe filmowe wyzwanie. Według informacji zza kulis, reżyser prowadzi rozmowy w sprawie realizacji projektu zatytułowanego "Artificial" dla Amazon MGM Studios.

Choć formalności nie zostały jeszcze dopięte, skład aktorski już zapowiada się imponująco. Do głównych ról przymierzani są Andrew Garfield, znana z "Top Gun: Maverick" Monica Barbaro oraz Yura Borisov, rosyjski aktor, który zyskał uznanie dzięki roli w filmie "Anora", wyróżnionym na tegorocznym festiwalu w Cannes.

Kulisy dramatu w OpenAI inspiracją dla scenariusza

"Artificial" ma opowiadać o wydarzeniach, które wstrząsnęły branżą technologiczną w 2023 roku. To właśnie wtedy doszło do głośnego zwolnienia i niemal natychmiastowego przywrócenia Sama Altmana na stanowisko prezesa firmy OpenAI - jednej z kluczowych organizacji zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji.

Scenariusz napisał Simon Rich, znany z umiejętności łączenia absurdu z ostrym komentarzem społecznym. Produkcją zajmą się m.in. David Heyman (seria "Harry Potter") oraz Jeffrey Clifford, a wśród potencjalnych producentów wymienia się także Jennifer Fox.

Guadagnino i Amazon: kontynuacja współpracy

Luca Guadagnino i Amazon MGM Studios mają już za sobą udaną współpracę. Studio przygotowuje się do premiery filmu "After the Hunt" z Julią Roberts, Garfieldem i Ayo Edebiri, którego reżyserem również był Guadagnino. Premiera kinowa tej produkcji zaplanowana jest na październik. W ubiegłym roku Amazon wypuścił także "Challengers" z Zendayą, który również powstał pod jego okiem.

Włoski twórca słynie z filmów balansujących między intensywnym dramatem a estetyczną finezją, czego przykładami są m.in. "Tamte dni, tamte noce" i "Do ostatniej kości". Wszystko wskazuje na to, że "Artificial" może być jego najbardziej aktualnym i rezonującym społecznie filmem - zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającej się dyskusji o etyce AI.

Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku, o ile uda się sfinalizować rozmowy z obsadą i producentami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, "Artificial" może stać się jednym z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu.

