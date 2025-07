"13 dni do wakacji" przenosi nas do świata, gdzie weekendowa impreza w nowoczesnym domu zamienia się w koszmar. Gdy ktoś na zabawę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc staje się walką o przetrwanie. Technologia zawodzi – napastnik przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie.

Film jest najnowszym dziełem Bartosza M. Kowalskiego, twórcy głośnego "Placu zabawa" oraz horrorów "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Ostatnia wieczerza" i "Cisza nocna". W "13 dniach do wakacji" sięga po nurt home invasion, skupiający się na bohaterze, który musi obronić się przed niebezpieczeństwem, które wtargnęło do jego domu. Konwencja odnosi się nie tylko do horroru, ale także kina sensacyjnego ("Atak na posterunek 13") lub komedii ("Kevin sam w domu").

"13 dni do wakacji" wejdzie do polskich kin 8 sierpnia 2025 roku.

Bartosz M. Kowalski o swojej filmowej drodze. "Nie da się jej zaplanować"

Wydaje się, że Kowalski konsekwentnie realizuje kolejne filmy w konwencji nurtów horroru. Reżyser zaznaczył jednak, że sprawa nie jest taka prosta. "Filmowej drogi w ogóle nie da się zaplanować. Ja zacząłem od kina dokumentalnego, chcąc od samego początku, od kiedy skończyłem studia, zrobić niskobudżetowy horror w Polsce" – mówił dla Interii. "‘Plac zabaw’ powstał z zupełnie innych pobudek, niż ‘W lesie dziś nie zaśnie nikt’. ‘Cisza nocna’, która była moim piątym filmem, według planu miała być druga. Scenariusz był gotowy, zaraz po premierze ‘Placu zabaw’ składaliśmy wniosek o dofinansowanie. […] To, co planuję, czym się inspiruję i co bym chciał, ma niewielki związek z rzeczywistością".

"13 dni do wakacji". "To historia brata i siostry, traumy między nimi"

Kowalski zdaje sobie sprawę, że horror jest niezwykle bogatym gatunkiem. Bardziej od wejścia w konwencję interesują go jednak możliwości, które ona daje. "Powiedziałbym, że to powrót do tematyki z mojego debiutu, z ‘Placu zabaw’. Natomiast ten film jest przetworzony przez bardzo archetypiczny gatunek horroru home invasion" – stwierdził. "Staram się szukać luk w systemie, by poruszając się w konwencji znaleźć jakieś powiew świeżości. W tym filmie diabeł tkwi w szczegółach. […] Jest mocno nieoczywisty i w pewnym momencie zaczyna skręcać w mrok".

Reżyser zaznaczył także, że nie chce, by gatunek zdominował fabułę. "Konwencja ’13 dni do wakacji’ jest bardzo specyficzna, ale tematyka, której dotykamy… To nie jest film o zabójcy w masce. W jego sercu jest historia brata i siostry. Jakiejś przemilczanej traumy, która wisi między nimi" – stwierdził. Zapewnił także, że film nie będzie tak dosadny w prezentowaniu przemocy, jak dylogia "W lesie dziś nie zaśnie nikt".



