Stephen King od lat kojarzony jest przede wszystkim z literaturą grozy, jednak jego twórczość wykracza daleko poza jedną szufladkę. To właśnie spod jego pióra wyszły teksty, które nie tylko trafiały do masowej wyobraźni, lecz także doczekały się niezwykle udanych adaptacji filmowych. Gdy wspomina się o "Lśnieniu", "Carrie" czy "Komórce", łatwo zapomnieć, że jeden z najbardziej cenionych filmów w historii kina powstał na podstawie opowiadania, które wcale nie było horrorem. "Skazani na Shawshank" przeszli długą drogę, zanim stali się dziełem uwielbianym zarówno przez krytyków, jak i widzów. A w tle kryje się jedna ciekawa tajemnica, o której sam autor pierwowzoru mówił, że... publiczność jej nie zauważy.

Reklama

"Skazani na Shawshank": o czym jest film?

Akcja filmu przenosi nas do drugiej połowy lat 40., gdzie poznajemy Andy’ego Dufresne’a, spokojnego i opanowanego bankiera z Maine. Mężczyzna trafia do więzienia, próbując odnaleźć się w miejscu, które rządzi się zupełnie innymi zasadami niż świat, który znał do tej pory. Wśród współosadzonych poznaje Reda, jednego z najbardziej szanowanych więźniów, który staje się jego zaufanym przyjacielem.

Film rozpisany jest na wiele lat, a każdy z nich wnosi kolejne elementy opowieści, od pracy w więziennych strukturach, po rozwój biblioteki, która z czasem staje się symbolem zmiany. Andy nie tylko stara się przetrwać, lecz także zostawić po sobie trwały ślad, pomagając współwięźniom oraz pracownikom zakładu w sprawach, w których jego wiedza okazuje się nieoceniona. W tle dojrzewa również relacja z Redem, która z czasem staje się jedną z najpiękniejszych filmowych opowieści o lojalności i nadziei.

Z czasem bohater zaczyna marzyć o nowym życiu poza murami więzienia. Wspomina o miejscu, które od lat pojawia się w jego myślach, i prosi Reda o obietnicę, którą ten, mimo wątpliwości, przyjmuje. Ich rozmowy stają się fundamentem ostatniego aktu filmu, w którym najważniejsze są emocje, obietnice i wiara w to, że drugi człowiek może odmienić nasze życie.

Stephen King o "Skazanych na Shawshank": wątpliwości, które okazały się bezpodstawne

Choć dziś trudno sobie wyobrazić listę największych filmów wszech czasów bez "Skazanych na Shawshank", Stephen King początkowo nie był przekonany, że jego opowiadanie nadaje się na film. W rozmowach podkreślał, że scenariusz jest świetny, ale mocno "rozgadany", co mogło stanowić wyzwanie dla reżysera Franka Darabonta. King wspominał, że zastanawiał się, czy historia zdominowana przez rozmowy i wewnętrzne emocje zadziała na ekranie tak dobrze, jak na papierze.

Ciekawie wypada również wątek zakupu praw do adaptacji. King poprosił o symboliczny czek, który ostatecznie... odesłał z powrotem Darabontowi, gdy film odniósł sukces. Sam dokument włożył w ramkę i potraktował jak pamiątkę udanej współpracy. Dziś podkreśla, że była to jedna z decyzji, do których wraca z dużym sentymentem, ponieważ otworzyła drogę do powstania filmu, który pokochały kolejne pokolenia widzów.

Tajemnica z planu. "Ludzie tego nie zauważą, bo będą płakać"

Fani filmu uwielbiają wspominać tę anegdotę, choć nie wszyscy ją znają. Stephen King zdradził ją przy okazji rozmowy na temat efektów finalnych. W trakcie jednego z seansów reżyser zauważył drobny detal, który jego zdaniem wymagał poprawy, i zwrócił uwagę Kingowi, że chciałby go jeszcze dopracować. Pisarz nie podzielił tych wątpliwości. Stwierdził, że widzowie nie zwrócą na to uwagi, ponieważ będą zbyt poruszeni finałem historii.

To właśnie to zdanie przeszło do historii: "Ludzie tego nie zauważą, ponieważ będą płakać."

Z dzisiejszej perspektywy trudno odmówić mu racji. Ostatnie sceny filmu należą do najbardziej emocjonujących, jakie powstały w amerykańskim kinie, a odbiór całości przykrywa wszelkie drobne niedoskonałości, które dostrzegą jedynie najbardziej wnikliwi widzowie.

Dlaczego "Skazani na Shawshank" nie są klasycznym dziełem Stephena Kinga?

Choć Stephen King jest najczęściej przedstawiany jako mistrz grozy, sam autor wielokrotnie podkreślał, że pisze również historie pełne ciepła, nadziei i humoru. "Skazani na Shawshank" idealnie to pokazują. To opowieść o przyjaźni, wytrwałości i o tym, jak nawet w najtrudniejszych warunkach można zachować godność. Film nie straszy, nie buduje napięcia w klasyczny sposób, lecz zaprasza do świata, w którym najważniejsze są emocje i więzi międzyludzkie.

King wspominał w wywiadach, że reakcje widzów potrafiły go zaskoczyć. Opowiadał m.in. o spotkaniu z pewną kobietą, która nazwała go "tym, co pisze te okropności", po czym dodała, że uwielbia "Skazanych na Shawshank". Jej zdziwienie, gdy dowiedziała się, że to właśnie on był autorem pierwowzoru, stało się dla Kinga jednym z bardziej zabawnych i symbolicznych momentów w jego karierze.

"Skazani na Shawshank": jak film interpretują widzowie i krytycy?

Film Franka Darabonta doczekał się niezliczonej liczby analiz. Jedni doszukują się w nim symboliki opartej na motywach duchowych i metaforach, inni widzą w nim uniwersalną przypowieść o nadziei, która potrafi odmienić los człowieka. Istnieją również interpretacje filozoficzne, które podkreślają znaczenie edukacji i osobistego rozwoju jako drogi do wolności.

Choć spojrzenia na film różnią się między sobą, łączy je jedno - niemal wszyscy podkreślają, że "Skazani na Shawshank" działają emocjami. Widzowie wracają do historii Andy’ego i Reda, ponieważ odnajdują w niej coś ponadczasowego. Coś, co nie starzeje się mimo upływu lat i zmieniającej się wrażliwości kolejnych pokoleń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Michael" [trailer] materiały prasowe

Film zdobył kilka nominacji do najważniejszych nagród filmowych, ale nie przełożyło się to na statuetki. Mimo tego "Skazani na Shawshank" stali się jednym z najbardziej cenionych dzieł w historii kina, regularnie trafiając na listy filmów, które inspirują, poruszają i skłaniają do refleksji. Dla wielu widzów był to film, który zostaje w głowie na długie lata i wraca w momentach, gdy potrzebujemy historii o sile przyjaźni i nadziei.

Co czytać dalej?

Fascynująca opowieść o outsiderze, który stał się legendą kina

Jeden z najlepszych filmów wszech czasów. Mocne słowo pada w nim aż 246 razy

Najlepszy film akcji w 2025 roku? Stylowy, zabawny i brutalny