Pokaże swój kultowy film w nowej wersji. Fani już nie mogą się doczekać

"Kill Bill" ponownie na wielkich ekranach

"Napisałem scenariusz i wyreżyserowałem go jako jeden film - i bardzo się cieszę, że mogę dać fanom szansę zobaczenia go jako całości. Najlepszym sposobem na obejrzenie 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' jest kino w Glorious 70 mm lub 35 mm" - powiedział Tarantino.

Nowe wydanie łączy oba filmy w jedną całość, usuwając cliffhanger z końcówki jedynki oraz streszczenie, które otwierało kontynuację. Fani mogą też liczyć na niespodziankę - zupełnie nową, 7,5-minutową animowaną sekwencję, której nigdy wcześniej nie pokazywano. Film zostanie zaprezentowany w wybranych kinach również na taśmie 70 mm i 35 mm.

W filmach "Kill Bill" występują Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks. Łącznie dwie części zarobiły na świecie 333 miliony dolarów, a teraz mają szansę znów podbić kina.

Lionsgate, które zarządza prawami do dystrybucji filmów reżysera, ma w swojej bibliotece także "Wściekłe psy", "Jackie Brown", "Bękarty wojny", "Django", "Nienawistną ósemkę" i "Death Proof".

O czym opowiadają dwie części "Kill Billa"?

"Kill Bill" opowiada historię Panny Młodej, byłej elitarnej płatnej zabójczyni, która poprzysięga brutalną zemstę na swoim byłym kochanku, Billu. Budzi się ze śpiączki po czterech latach od zaplanowanego na nią ataku i rozpoczyna realizować swój plan.

