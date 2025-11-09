Kultowy film to prawdziwy wyciskacz łez. Polski aktor zawsze na nim płacze

"Cinema Paradiso": film o uzdrawiającej mocy kina

Film "Cinema Paradiso" (1988) opowiada historię znanego włoskiego reżysera Salvatore (w tej roli Jacques Perrin), który po latach powraca pamięcią do czasów dzieciństwa spędzonego w małym sycylijskim miasteczku. Cały świat zaaferowany jest wydarzeniami politycznymi po II wojnie światowej, jednak tutaj, na prowincji, ludzie żyją swoimi sprawami, a ich jedyną rozrywką są filmy wyświetlane w parafialnym kinie Paradiso.

Toto, jak nazywają w mieście małego Salvatore (Salvatore Cascio), przyjaźni się z miejscowym kinowym operatorem Alfredo (Philippe Noiret), który wprowadza go w magiczny świat ruchomych obrazków. Chłopiec każdy dzień spędza w ciemnej kinowej sali, chłonąc pojawiające się na ekranie obrazy i marząc o samodzielnym robieniu filmów. Kino staje się dla niego także źródłem pierwszych miłosnych doświadczeń. Oto pojawia się Elena (Agnese Nano), najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, w której zapatrzony w filmowe romanse Toto szaleńczo się zakochuje.

Produkcja nazywana "listem miłosnym do kina" zachwyciła widzów na całym świecie. Dowodem na to są liczne statuetki przyznane dziełu Tornatore'a. W 1990 roku tytuł został uhonorowany Oscarem w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Otrzymał także pięć nagród BAFTA, Złotego Globa oraz Technical Grand Prize w Cannes.

"Cinema Paradiso": jeden z ulubionych filmów Roberta Więckiewicza

W jednym z wywiadów dla Filmwebu Robert Więckiewicz przyznał, że "Cinema Paradiso" od lat robi na nim ogromne wrażenie. Aktor ujawnił, że choć widział go kilka razy, nadal podczas seansów w jego oczach pojawiają się łzy.

"Taki film, na którym płakałem, no już chyba z 6 albo 7 razy, zawsze w tych samych momentach, to jest ‘Cinema Paradiso'" - mówił.

Podczas trzeciego i czwartego podejścia do tytułu Więckiewicz nie mógł powstrzymać płaczu już od pierwszych scen:

"To już było nie do opanowania, właściwie płakałem od początku, bo wiedziałem, co będzie dalej".

