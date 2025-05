Ceremonię otwarcia 78. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes poprowadził Laurent Lafitte; mężczyzna pełnił tę funkcję również w 2016 roku.

78. MFF w Cannes: Jury Konkursu Głównego

W tym roku na czele jury Konkursu Głównego stanęła Juliette Binoche. Oprócz niej w zaszczytnym gronie znaleźli się: laureatka Oscara Halle Berry, pochodząca z Indii reżyserka Payal Kapadia, włoska aktorka Alba Rohrwacher oraz znany z serialu "Sukcesja" Jeremy Strong. W jury zasiada także francusko-marokańska pisarka i dziennikarka Leïla Slimani, dokumentalista Dieudo Hamadi, południowokoreański twórca Hong Sang-soo oraz meksykański filmowiec Carlos Reygadas.

Zdjęcie Jury Konkursu Głównego: Carlos Reygadas, Payal Kapadia, Dieudo Hamadi, Jeremy Strong, Juliette Binoche, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Halle Berry i Hong Sang-soo / Vittorio Zunino Celotto/Getty Images / Getty Images

"Artyści mają możliwość niesienia świadectwa dla innych. Im większy poziom cierpienia, tym większe zaangażowanie. Bieda, zaburzenia klimatu, mizoginia nie dają nam ani chwili spokoju. [...] Przeciwko tym burzom musimy rozbudzić łagodność, uzdrowić naszą ignorancję, pozbyć się egoizmu, strachu. [...] We wszystkich regionach świata artyści codziennie walczą i z tego oporu tworzą sztukę. [...] Sztuka pozostaje, jest potężnym świadectwem naszego życia i marzeń. Międzynarodowy Festiwal w Cannes niech się do tego przyczyni" - mówiła na gali otwarcia Juliette Binoche.

Zdjęcie Juliette Binoche na gali otwarcia 78. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes / Pascal Le Segretain/Getty Images / Getty Images

78. MFF w Cannes: Honorowa Złota Palma dla Roberta De Niro

Podczas gali otwarcia odbyło się także wręczenie honorowej Złotej Palmy dla Roberta De Niro. Aktor od lat związany jest z Festiwalem Filmowym w Cannes. Ostatni raz pojawił się tam na czerwonym dywanie przy okazji premiery filmu Martina Scorsese "Czas krwawego księżyca". Czternaście lat temu przewodniczył również jury festiwalu.

"Mam zaszczyt tu być, by uczcić aktora, który dla nas zawsze był wzorem. Filmy z Robertem De Niro to prawdziwe inspiracje" - mówił ze sceny Leonardo DiCaprio, który przekazał statuetkę.

"Dzięki Leo, że jesteś tu ze mną i dla mnie w ten szczególny wieczór" - zwrócił się do młodszego kolegi De Niro.

Zdjęcie Leonardo DiCaprio i Robert De Niro / Pascal Le Segretain/Getty Images / Getty Images

"Dziękuję festiwalowi w Cannes za tą honorową Złotą Palmę. Dziękuję za stworzenie tej wspólnoty, tego uniwersum, gdzie każdy, kto lubi opowiadać historie, może czuć się jak u siebie. Przyjeżdżałem tu wielokrotnie. [...] Pojawiałem się również jako fan, kinoman. To jest moje miejsce. Festiwal jest celebracją naszej pracy, która też pobudza nowe pomysły i projekty. To wyjątkowe miejsce spotkań" - rozpoczął swoje przemówienie.

"Demokracja to słowo, które lubię wymawiać. W moim kraju walczymy o demokrację, chcemy jej bronić, coś, co uważaliśmy za absolutnie nabyte i to dotyczy nas wszystkich, każdego z osobna. Sztuka jest nośnikiem demokracji, poszukuje wolności, obejmuje różnorodność i z tego powodu jest zagrożona. Jesteśmy niebezpieczeństwem dla autokratów tego świata. Prezydent Ameryki postawił się na czele naszych instytucji i obcina fundusze na naukę, szkolnictwo wyższe i nakłada cła na filmy produkowane poza Stanami Zjednoczonymi. Zastanówmy się nad tym, twórczość nie ma ceny, kreatywność nie ma ceny. Nie można nakładać na to ceł i wszystkie te ataki są nie do przyjęcia. Nie jest to tylko problem amerykański, to globalna kwestia. Musimy reagować od razu. Nadszedł czas, gdy każdy z nas, kto kocha wolność, musi protestować" - odniósł się do polityki Donalda Trumpa.

Cannes 2025: Konkurs Główny. 22 filmy z szansą na wygraną

O prestiżową Złotą Palmę w tym roku zawalczy 22 twórców. W Konkursie Głównym znalazły się najnowsze dzieła takich artystów, jak Joachim Trier, Wes Anderson, Richarda Linklater, Ari Aster czy Jafar Panahi.

W tym roku w starciu bierze udział aż sześć twórczyń filmowych. Wśród niech jest między innymi Julie Ducournau, która w 2021 roku triumfowała w Cannes z produkcją "Titane".

Laureata Złotej Palmy 78. edycji wydarzenia poznamy podczas gali zamknięcia, która odbędzie się 24 maja 2025 roku.

