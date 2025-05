Mocne posunięcie Donalda Trumpa. Zapowiada 100% cła na zagraniczne filmy

Donald Trump znów decyduje się na kontrowersyjne posunięcie. Tym razem dotyczy on filmowców i Hollywood. Prezydent USA zapowiedział nałożenie 100% ceł na filmy produkowane poza USA. Jego zdaniem zagraniczne produkcje stanowią zagrożenie dla amerykańskiego przemysłu filmowego, a nawet bezpieczeństwa narodowego. Pomysł budzi ogromne kontrowersje w branży na całym świecie.

Trump uzasadnia decyzję tym, że, jak twierdzi, amerykański przemysł filmowy "umiera w bardzo szybkim tempie". Winą obarcza inne państwa, które oferują zachęty dla filmowców i studiów, by przyciągnąć ich do siebie, co sprawia, że mają coraz częściej rezygnować z pracy nad projektem w USA. Na platformie Truth Social Trump napisał: "To, oprócz wszystkiego innego, jest także przekazem i propagandą!". Dodał też: "Chcemy, by filmy znów były tworzone w Ameryce".

Reklama

Szczegóły planu pozostają niejasne. Trump nie wyjaśnił, czy cła obejmą również amerykańskie firmy kręcące filmy za granicą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera. Tomasz Włosok żegna się z "Kulej. Dwie strony medalu". Co mu zawdzięcza? INTERIA.PL

"Hollywood zdewastowane"! Nowy pomysł Trumpa to rewolucja

Jeśli Donald Trump nie wycofa się ze swojego kontrowersyjnego pomysłu, świat kina może czekać prawdziwa rewolucja. Wprowadzenie 100% cła na filmy produkowane poza USA może zamknąć wielu twórcom drogę na rynek amerykański, grzebiąc marzenia o pokazach ich dzieł w legendarnym Hollywood.

Tak wysoka opłata oznacza, że dystrybutorzy zainteresowani wprowadzeniem zagranicznych produkcji do amerykańskich kin będą zmuszeni zapłacić za nie podwójną stawkę. Choć część z nich być może zdecyduje się ponieść ten koszt, wielu będzie szukać sposobów na jego zrekompensowanie - na przykład poprzez podniesienie cen biletów na zagraniczne filmy lub ograniczenie liczby takich tytułów w swojej ofercie. Taryfy mogą także uderzyć w prestiżowe amerykańskie festiwale filmowe, które regularnie prezentują międzynarodowe kino w dedykowanych sekcjach.

Filmowy świat mocno reaguje na zapowiedź Trumpa

Eksperci z branży filmowej nie kryją niepokoju. Pomysł Trumpa rodzi według nich szereg niejasności. Timothy Richards, założyciel europejskiej sieci kin Vue, podkreślił w rozmowie z BBC, że pomysł Trumpa rodzi fundamentalne pytania - jak w ogóle zdefiniować "amerykański film"? Czy decyduje o tym źródło finansowania, miejsce zdjęć, scenariusz, reżyser, a może obsada?

Zwrócił uwagę, że choć koszty produkcji w południowej Kalifornii, które przez ostatnie dekady znacząco wzrosły, skłoniły wielu twórców do realizacji filmów za granicą, to tym, co przede wszystkim decyduje o składzie ekipy filmowej, są umiejętności.

"To nie tylko kwestia finansowania. Wielka Brytania tak dobrze radzi sobie w tej branży, bo dysponuje jedną z najlepiej wykwalifikowanych ekip filmowych na świecie” – dodał, mówiąc, że "diabeł tkwi w szczegółach".

Brytyjski związek zawodowy Bectu ostrzega z kolei, że wprowadzenie ceł mogłoby być 'ciosem nokautującym" dla branży, która wciąż odbudowuje się po pandemii i niedawnym spowolnieniu spowodowanym kilkumiesięcznym strajkiem Hollywood. Szefowa związku, Philippa Childs, zaapelowała do rządu o natychmiastowe działania w obronie tego kluczowego sektora i wsparcie dla freelancerów, którzy go napędzają.

Głosy wsparcia dla rodzimych branż filmowych napłynęły również z Australii: "Nie ma żadnych wątpliwości, że zdecydowanie staniemy w obronie australijskiego przemysłu filmowego" - zapowiedział minister spraw wewnętrznych Australii, Tony Burke.