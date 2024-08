Przystojniacy trafią na streaming szybciej niż planowano! Kiedy oglądać?

Apple Original film zrealizowało kolejną produkcję oryginalną. "Samotne wilki" opowiada historię specjalisty od "brudnej roboty". Jego zadaniem jest uciszenie głośnej afery. Sprawa nieco się jednak komplikuje, gdy na horyzoncie pojawia się drugi "naprawiacz" i panowie muszą razem współpracować.

W główne role wcielili się George Clooney i Brad Pitt. W obsadzie znajdziemy także m.in. Amy Ryan czy Austina Abramsa. Za reżyserię, scenariusz oraz produkcję odpowiada Jon Watts, twórca "Spider-Man: Daleko od domu" (2017). Taki zespół zdecydowanie przyciągnąłby do kin sporą publiczność, jednak wytwórnia postanowiła zmienić strategię.

"Samotne wilki": Kiedy Clooney i Pitt na Apple TV+?

Film zadebiutuje na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. 20 września trafi na seanse do kin i już po tygodniu zostanie opublikowany na platformie Apple TV+. Informacje te podało Variety. Ze strony Apple Original Films jest to próba połączenia premier kinowych i streamingowych, jednak czy słuszna? Perspektywa zobaczenia "Samotnych wilków" w zaciszu własnego domu zaledwie tydzień po kinowej premierze, niekoniecznie zachęca do zakupu biletów.

