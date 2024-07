"Pewnego razu... w Hollywood" - o czym jest film?

"Pewnego razu... w Hollywood" to wyjątkowy dramat reżyserowany przez Quentina Tarantino, który przenosi widzów do końca lat 60. w Los Angeles. Historia koncentruje się na losach Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio), niegdyś popularnego aktora westernów, oraz jego przyjaciela i kaskadera, Cliffa Bootha (Brad Pitt). Obaj próbują odnaleźć się w zmieniającym się przemyśle filmowym. W tle obserwujemy czasy kontestacji, ruch hipisów i zmierzch złotej ery Hollywood. Film pełen jest odniesień do prawdziwych postaci i wydarzeń, takich jak Sharon Tate (Margot Robbie) i Roman Polański, co dodaje mu autentyczności i głębi.

Reklama

Plebiscyt Diamentowe Lwiątka: Wybierz najlepszy polski film dla młodych widzów!

Obsada filmu "Pewnego razu... w Hollywood"

W filmie "Pewnego razu... w Hollywood" zobaczymy plejady gwiazd, z Leonardo DiCaprio i Bradem Pittem na czele. DiCaprio wciela się w postać Ricka Daltona, aktora próbującego wrócić na szczyt swojej kariery, podczas gdy Pitt gra jego lojalnego kaskadera, Cliffa Bootha.

Obok nich pojawia się Margot Robbie w roli pięknej i utalentowanej Sharon Tate oraz Al Pacino jako Marvin Schwarz. Obsada filmu jest jednym z jego największych atutów, co potwierdzają liczne nagrody i nominacje, jakie zdobyli aktorzy za swoje role, w tym Oscar dla Brada Pitta za najlepszą rolę drugoplanową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Zawierucha o poznaniu Quentina Tarantino i twarzach w Hollywood INTERIA.PL

Gdzie obejrzeć film "Pewnego razu... w Hollywood" online?

Film "Pewnego razu... w Hollywood" można obejrzeć na różnych platformach streamingowych. Jest dostępny w abonamencie na Prime Video oraz Netflix. Jeśli preferujesz wypożyczenie lub zakup filmu, możesz to zrobić na platformach takich jak Polsat Box Go, Apple TV, Rakuten TV, Player i Play Now.

Zobacz też:

A gdyby tak połączyć "Milczenie owiec" i koncert Taylor Swift? "Pułapka" znalazła przepis na sukces?

"Diabeł ubiera się u Prady" powróci? Trwają prace!

Straciła role przez sławną rodzinę? Gorzkie wyznanie aktorki