Ostatnie dni na Netflixie! Gdzie jeszcze możesz zobaczyć "Black Adam"?

"Black Adam" to pełen akcji film z 2022 roku, oparty na komiksach DC. Opowiada historię wojownika o boskich mocach, który po pięciu tysiącleciach zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobowca. Balansując na granicy dobra i zła, Black Adam zamierza wprowadzić własną wersję sprawiedliwości we współczesnym świecie. Jego działania przyciągają uwagę Stowarzyszenia Sprawiedliwości, które zamierza położyć kres jego poczynaniom.

W głównej roli występuje Dwayne Johnson, znany z wielu przebojów filmowych, który wciela się w antybohatera z uniwersum DC. Obok niego na ekranie pojawiają się Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo oraz Marwan Kenzari i Quintessa Swindell. Film, trwający 2 godziny i 4 minuty, łączy w sobie elementy akcji, fantastyki naukowej oraz przygody, zapewniając widzom dynamiczną i pełną napięcia rozrywkę.

"Black Adam" - gdzie obejrzeć film online?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie obejrzeć film "Black Adam", masz do wyboru kilka opcji. Można go znaleźć na platformach streamingowych takich jak Netflix, HBO Max, Play Now oraz Player, przy czym warto zaznaczyć, że na Netflixie dostępny będzie tylko do 15 czerwca 2024.

Alternatywnie, film można kupić lub wypożyczyć na takich serwisach jak Rakuten TV, Apple TV, Prime Video, PREMIERY CANAL+ oraz TV Smart. Dzięki tak szerokiemu wyborowi, możesz łatwo znaleźć najdogodniejszy dla siebie sposób na obejrzenie tej pełnej akcji produkcji.

