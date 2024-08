Kultowe dzieło Wajdy dostępne za darmo. Gdzie obejrzeć "Człowiek z żelaza"?

Oprac.: Karolina Kopeć VOD

"Człowiek z żelaza" to nie tylko film, to kawał polskiej historii. Arcydzieło Andrzeja Wajdy, nagrodzone Złotą Palmą, wciąż porusza i skłania do refleksji. Gdzie obejrzeć ten kultowy obraz? Podpowiadamy!

Zdjęcie Andrzej Wajda / Renata Pajchel / materiały prasowe