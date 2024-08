Jest szczęśliwy, że współpracował właśnie z nimi. Komedia wkrótce na VOD

W filmie, który opowiada o dwóch niedoświadczonych rabusiach wracających do rodzinnego Massachusetts, Damon i Affleck wcielają się w postacie, które mają na celu ukraść brudne pieniądze skorumpowanego polityka.

Premiera komedii odbyła się w Nowym Jorku, gdzie Matt Damon i Casey Affleck świętowali swoją współpracę w towarzystwie reżysera Douga Limana oraz współgwiazd, takich jak Hong Chau i Jack Harlow. Ben Affleck, chociaż nie występuje w "Podżegaczach", pełnił rolę producenta filmu wraz z Damonem poprzez ich wspólną firmę produkcyjną, Artists Equity.

Reklama

Casey Affleck sprawdził się również w roli współautora scenariusza. Wcześniej nie uczęszczał na formalne kursy pisania, lecz nauczył się tej sztuki poprzez praktykę i studiowanie wielu tekstów. Opisuje swój proces twórczy jako spontaniczny i pełen pasji.

Matt Damon i bracia Affleck: Przyjaźń trwająca dekady

To wydarzenie było okazją do świętowania długoletniej przyjaźni Damona z braćmi Affleckami, która sięga czasów dzieciństwa w Cambridge, Massachusetts. Po ponad dwóch dekadach wspólnych projektów, w tym nagrodzonego Oscarem "Buntownika z wyboru", Damon cieszy się możliwością ponownej pracy z rodziną Afflecków.

"Myślę, że po zaledwie 43 latach tej przyjaźni, to po prostu radość robienia tego, co kochamy, ale możliwość robienia tego razem. Po prostu nie ma nic lepszego. Czuję się naprawdę szczęśliwy, że nadal mogę kręcić filmy na tym poziomie z ludźmi, z którymi mam okazję pracować. Ale kiedy niektórzy z nich są moimi najbliższymi i najdroższymi przyjaciółmi od ponad czterech dekad, to jest to naprawdę wyjątkowa rzecz" - powiedział Damon dla The Hollywood Reporter.

Kiedy i gdzie obejrzeć?

Film będzie dostępny na platformie Apple TV+ od 9 sierpnia 2024 roku.

Zobacz też: Kto ma szansę na Oscara? Są już pierwsi faworyci