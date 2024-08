Kto ma szansę na Oscara? Są już pierwsi faworyci

96. gala rozdania Oscarów odbyła się w nocy z 10 na 11 marca 2024 roku. Triumfował "Oppenheimer" Christophera Nolana, który otrzymał siedem statuetek, w tym dla najlepszego filmu, reżysera, aktora (Cillian Murphy) i aktora drugoplanowego (Robert Downey Jr.).

W momencie, gdy kolejni twórcy biografii o ojcu bomby atomowej wchodzi na scenę po swoje nagrody, wyścig o przyszłoroczne Oscary trwał już w najlepsze. W lutym na festiwalu w Berlinie debiutował "A Different Man" Aarona Schimberga, za który nagrodzono Sebastiana Stana — czy będzie on pierwszym faworytem do wyróżnienia za aktorski pierwszy plan?

Kiedy odbędzie się gala rozdania Oscarów 2025? Najważniejsze daty

97. ceremonia wręczenie nagród Akademii Filmowej odbędzie się w nocy z 2 na 3 marca 2025 roku. 17 grudnia 2024 roku poznamy shortlisty w dziesięciu kategoriach, w tym w tej najbardziej nas interesującej, czyli "Najlepszym filmie międzynarodowym". Nominacje we wszystkich 23 kategoriach zostaną ogłoszone 17 stycznia 2025 roku.

Oscary 2025: Kto poprowadzi ceremonię?

Ostatnie dwie gale rozdania Oscarów poprowadził Jimmy Kimmel, gospodarz popularnego wieczornego talk-show. Latem został poproszony o powrót w 2025 roku, jednak nie przyjął on tej oferty.

Propozycję Akademii miał także odrzucić John Mulaney, ceniony komik, który podczas gali w 2024 roku był jednym z prezenterów. Informację o jego decyzji podał serwis Variety.

"Chcielibyśmy, by następny gospodarz gali, kimkolwiek by był, kontynuował dotychczasowy sposób świętowania, przepełniony szacunkiem, humorem i miłością do kina" - zapewniał Bill Kramer, przewodniczący Akademii.

Zdjęcie Timothee Chalamet jako Bob Dylan w filmie "A Complete Unknown" / Searchlight/Ferrari Press/East News / East News

Oscary 2025: Pierwsi faworyci

Chociaż do ogłoszenia nominacji zostało jeszcze ponad pięć miesięcy, już możemy wskazać filmy i twórców, którzy staną do wyścigu o Oscary.

Na pierwszy plan wychodzą hity dużych europejskich festiwali. Do wspomnianego "A Different Man" z Berlina dołączają "Anora" Seana Bakera i "Emilia Pérez" Jacquesa Audiarda, zwycięzcy z Cannes. O ile film Schimberga może powalczyć tylko o nominację za aktorski pierwszy plan, pozostałe dwa tytuły będą liczyły się w najważniejszych kategoriach.

Oczywiście, czekamy, co przyniesie nam festiwal w Wenecji. Ostatni laureat Złotych Lwów, "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa, otrzymał w tym roku 11 nominacji do Oscara i cztery statuetki, w tym za główną rolę Emmy Stone. Z Konkursu Głównego w 2024 roku najpoważniejszym kandydatem do Oscarów wydaje się "Joker: Folie à Deux" Todda Phillipsa. Joaquin Phoenix i Lady Gaga mogą być prawie pewni, że znajdą się na liście nominowanych.

Nie należy zapominać o "Diunie: Części drugiej" Denisa Villeneuve'a, która najprawdopodobniej zdominuje rozdanie w kategoriach technicznych.

Zdjęcie Léa Seydoux i Austin Butler w filmie "Diuna: Część druga" / materiały prasowe

Oscary 2025: Na które filmy czekamy?

Co z filmami, które czekają na swoją premierę? Analitycy wskazują na kilka tytułów, przede wszystkim "Blitz" Steve'a McQueena, który skupia się na próbach odnalezienia zagubionego dziecka w Londynie w czasie bitwy o Anglię. Dla brytyjskiego reżysera byłby to powrót na Oscary po wyróżnionym najważniejszą statuetką "Zniewolonym".

Duże nadzieje są wiązane także z "Gladiatorem II". Pierwsza część otrzymała Oscara dla najlepszego filmu w 2001 roku. Czy druga przyniesie w końcu nagrodę 86-letniemu Ridleyowi Scottowi? Czy film zadowoli krytyków i będzie miał szanse na najważniejsze kategorie, czy też docenione zostaną jedynie jego aspekty realizacyjne?

Wyczekiwane jest także "Conclave", najnowszy film Edwarda Bergera, twórcy obsypanego Oscarami "Na zachodzie bez zmian". Opowiada o procesie wyboru nowego papieża, w którego tle rozgrywa się intryga, mogąca zachwiać fundamentami kościoła. Film będzie miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych w listopadzie.

Oscarowym pewniakiem wydaje się także "A Complete Unknown", biografia Boba Dylana autorstwa Jamesa Mangolda, z Timothée Chalametem w roli piosenkarza. Film wejdzie na ekrany kin dopiero w grudniu 2024 roku.

Nie bez szans jest także "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga, do którego zdjęcia powstawały w Polsce. Analitycy wskazują w szczególności na drugoplanową rolę Kierana Culkina.

Sezon nagród rozpocznie się w listopadzie 2024 roku. W grudniu koła amerykańskich krytyków zaczną przyznawać swoje wyróżnienia. Później poznamy nominacje do nagród Gildii Filmowych oraz Złotych Globów.