"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F" – powrót kultowego detektywa. Gdzie obejrzeć?

Czterdzieści lat po swojej pierwszej przygodzie w Beverly Hills, nieustraszony detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) powraca do akcji. Tym razem musi stawić czoła nie tylko przestępcom, ale także zagrożeniu, które czyha na jego córkę. Wraz z nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) oraz starymi kumplami, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), Axel wyrusza na misję, aby udaremnić niecny spisek i przy okazji wprowadzić trochę chaosu w słonecznej Kalifornii.

Gwiazdorska obsada

"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F" to nie tylko powrót Eddiego Murphy'ego do kultowej roli. W filmie zobaczymy również plejadę gwiazd, takich jak Joseph Gordon-Levitt, znany z filmów "Incepcja" czy "(500) dni miłości", oraz Taylour Paige, która zachwyciła swoją rolą w "Ma Rainey: Matka bluesa". Do swoich ról powrócą także Judge Reinhold i John Ashton, wcielający się w postacie Billy'ego Rosewooda i Johna Taggarta.

Gdzie obejrzeć "Gliniarza z Beverly Hills: Axel F"?

Jeśli chcesz przeżyć kolejną przygodę z Axelem Foleyem, możesz obejrzeć film "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F" na platformie Netflix. Wystarczy aktywny abonament, aby zanurzyć się w świat pełen akcji, humoru i niezapomnianych dialogów.

