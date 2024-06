"Imagine" to międzynarodowa koprodukcja, której światowa premiera odbyła się na festiwalu w Toronto. Film, reżyserowany przez Andrzeja Jakimowskiego, opowiada historię Iana (Edward Hogg), charyzmatycznego instruktora niewidomych. Ian przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by za pomocą kontrowersyjnych metod nauczać młodych pacjentów sztuki orientacji w przestrzeni. Początkowa nieufność jego podopiecznych szybko przeradza się w rosnący entuzjazm, gdy Ian udowadnia skuteczność swoich metod. Centralną postacią staje się Ewa (Alexandra Maria Lara), która dzięki Ianowi zaczyna przezwyciężać swoje lęki i odkrywać nowe możliwości poza murami kliniki.

"Imagine" film - obsada

W rolach głównych zobaczymy Edwarda Hogga jako Iana, Alexandra Maria Lara wciela się w postać Ewy, a Melchior Derouet gra Serrano. Edward Hogg, znany z roli w filmie "Anonimus" Rolanda Emmericha, zachwyca swoją charyzmą i zaangażowaniem w postać. Alexandra Maria Lara, pamiętna z roli Traudl Junge w filmie "Upadek", tworzy złożony portret kobiety zmagającej się ze swoimi lękami. Film zdobył uznanie krytyków, co potwierdzają liczne nagrody, w tym Orzeł za najlepszy dźwięk oraz Złote Lwy za indywidualne osiągnięcia w tej samej kategorii, przyznane Guillaume Le Brazowi i Jackowi Hameli.

"Imagine" film – gdzie obejrzeć?

"Imagine" można obejrzeć na kilku platformach streamingowych. Film dostępny jest na serwisie Ninateka, gdzie można go oglądać za darmo. Alternatywnie, można go wypożyczyć na platformach takich jak TV Smart, Katoflix oraz Nowe Horyzonty VOD. Każda z tych opcji zapewnia wygodny dostęp do filmu, pozwalając widzom zanurzyć się w fascynującej historii Iana i jego podopiecznych w dowolnym miejscu i czasie.

