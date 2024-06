Film "Twórca" przenosi nas w rok 2055, kiedy to świat zmaga się z konsekwencjami zaawansowanej sztucznej inteligencji. Po detonacji bomby nuklearnej w Los Angeles przez AI, kraje Zachodu delegalizują sztuczną inteligencję i stają do walki z jej zwolennikami w Nowej Azji. Joshua (John David Washington), były agent służb specjalnych, zostaje zrekrutowany do odnalezienia i zlikwidowania tajemniczego architekta AI, znanego jako Nirmata. Historia staje się osobista, gdy Joshua odkrywa, że jego zaginiona żona Maya (Gemma Chan) może być żywa, co motywuje go do podjęcia niebezpiecznej misji.

W filmie "Twórca" zobaczymy znakomitą obsadę, która ożywia skomplikowane postacie i złożoną fabułę. John David Washington wciela się w Joshuę, głównego bohatera, który musi zmierzyć się nie tylko z wrogiem, ale i własną przeszłością. Gemma Chan gra Mayę, żonę Joshuy, której zaginięcie staje się kluczowym elementem jego misji. Ken Watanabe występuje jako Harun, a Madeleine Yuna Voyles wciela się w postać Alphie, najnowszej super broni stworzonej przez Nirmatę. Obsada wprowadza do filmu głębię emocjonalną i napięcie, które trzyma widzów w napięciu od początku do końca.

"Twórca" - gdzie obejrzeć film online?

Film "Twórca" jest dostępny na wielu platformach streamingowych, co pozwala widzom na wybór najdogodniejszej opcji do oglądania. Można go znaleźć na Disney+, a także na serwisach takich jak Megogo, Rakuten TV, Player, Play Now, Canal+ Premiery, Apple TV oraz Prime Video. Dzięki szerokiej dostępności na różnych platformach, każdy może cieszyć się tym emocjonującym filmem w dowolnym miejscu i czasie.

