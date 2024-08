"Ostatnia rodzina" to polski dramat biograficzny z 2016 roku, który przedstawia skomplikowane losy rodziny Beksińskich. Film zaczyna się w 1977 roku, kiedy Tomasz Beksiński, znany dziennikarz muzyczny i tłumacz, wprowadza się do mieszkania tuż obok swoich rodziców. Intensywne kontakty z rodzicami, Zofią i Zdzisławem Beksińskimi, prowadzą do napięć i wyzwań, zwłaszcza w obliczu nadwrażliwej osobowości Tomka. W trakcie filmu widzowie obserwują, jak rodzina zmaga się z próbą samobójczą Tomka, karierą Zdzisława jako artysty oraz nadchodzącą serią tragicznych wydarzeń, które zdają się być nieuniknionym fatum.

"Ostatnia rodzina" - obsada

Film może pochwalić się znakomitą obsadą, która przyczyniła się do jego sukcesu. W rolę Zdzisława Beksińskiego wcielił się Andrzej Seweryn, za co został nagrodzony Orłem za najlepszą główną rolę męską. Postać Tomasza Beksińskiego zagrał Dawid Ogrodnik, natomiast Zofię Beksińską - Aleksandra Konieczna, która również zdobyła Orła za najlepszą główną rolę kobiecą. Andrzej Chyra wystąpił jako Piotr Dmochowski, Zofia Perczyńska jako Stanisława Beksińska, a Danuta Nagórna jako Stanisława Stankiewicz. Ich znakomite kreacje aktorskie wniosły autentyczność i głębię do opowiadanej historii.

Gdzie obejrzeć "Ostatnią rodzinę" online?

Film "Ostatnia rodzina" jest dostępny na różnych platformach streamingowych, dzięki czemu można go obejrzeć online. Wśród nich znajduje się Polsat Box Go, który oferuje film w abonamencie. Oprócz tego, film można znaleźć na platformach takich jak Netflix, TVP VOD, MEGOGO, Canal+, TV Smart, Nowe Horyzonty VOD oraz Player. Każda z tych platform zapewnia dostęp do filmu, umożliwiając widzom wybór najdogodniejszej dla siebie opcji.

