"Aftersun" – O czym jest film?

"Aftersun" to poruszający dramat, który przenosi widza do tureckiego kurortu, gdzie młody ojciec Calum (Paul Mescal) spędza wakacje ze swoją córką Sophie (Frankie Corio). Film eksploruje relację między ojcem a córką, ukazując ich bliskość oraz momenty radości, które razem przeżywają. Historia opowiedziana jest z perspektywy dorosłej już Sophie (Celia Rowlson-Hall), która wraca myślami do tych chwil, próbując zrozumieć swojego ojca i wypełnić luki w swoich wspomnieniach. "Aftersun" to opowieść o miłości, stracie i tęsknocie, które są nierozerwalnie związane z rodziną.

Obsada filmu "Aftersun"

Główne role w "Aftersun" zagrali Paul Mescal i Frankie Corio, którzy wcielili się odpowiednio w postacie Caluma i Sophie. Paul Mescal, znany z roli w serialu "Normal People", wnosi do filmu głębię i autentyczność, która sprawia, że postać Caluma jest niezwykle wiarygodna. Frankie Corio, debiutująca w roli Sophie, zachwyca swoją naturalnością i charyzmą. Narrację filmu prowadzi dorosła Sophie, grana przez Celia Rowlson-Hall, która dodaje opowieści refleksji i nostalgii. Dzięki znakomitej grze aktorskiej "Aftersun" zdobył uznanie krytyków na całym świecie, a także liczne nagrody, w tym BAFTA i Independent Spirit Awards.

Gdzie obejrzeć film "Aftersun" online?

Jeżeli chcesz obejrzeć "Aftersun" online, masz kilka opcji do wyboru. Film jest dostępny do wypożyczenia na platformie Polsat Box Go, która oferuje szeroki wybór filmów i seriali.

Możesz także skorzystać z usług takich serwisów jak HBO Max, Canal+ Premiera oraz TVP VOD, które udostępniają film w ramach swoich katalogów.

Jeśli preferujesz wypożyczenie lub zakup, "Aftersun" znajdziesz na Rakuten TV, Player, Mojeekino.pl, TV Smart i Play Now. Każda z tych platform oferuje wygodny dostęp do filmu, dzięki czemu możesz cieszyć się nim w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

