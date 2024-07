"Furiosa: Saga Mad Max" już na VOD! Gdzie obejrzeć prequel kultowego filmu?

"Furiosa: Saga Mad Max" to film akcji opowiadający historię młodej Furiosy, która zostaje porwana przez Hordę Bikerów i przewieziona do Cytadeli rządzonej przez tyrana Wiecznego Joe. W obliczu walki dwóch władców o dominację, Furiosa staje przed wieloma wyzwaniami, starając się przetrwać i zgromadzić środki, aby wrócić do domu. Produkcja oferuje intensywne sekwencje akcji, pełne pościgów, strzelanin i walk, które są charakterystyczne dla serii Mad Max.

Obsada filmu "Furiosa: Saga Mad Max"

W roli głównej Furiosy występuje Anya Taylor-Joy, znana z charyzmatycznych i silnych postaci. Towarzyszy jej Chris Hemsworth, wcielający się w rolę herszta Hordy Bikerów, Dementusa. W filmie zobaczymy również Toma Burke'a jako Pretorianina Jacka, Alylę Browne w roli młodej Furiosy, George'a Shevtsova jako Historyka oraz Lachy'ego Hulme'a jako pułkownika Joe "Wiecznego Joe" Moore'a. Obsada zapewnia różnorodne i interesujące postacie, które przyciągają uwagę widza.

"Furiosa: Saga Mad Max" - gdzie obejrzeć film online?

"Furiosa: Saga Mad Max" jest dostępna na różnych platformach VOD. Film można wypożyczyć lub kupić na Megogo, Player, TV Smart, Play Now, Amazon Prime Video oraz Rakuten TV. Każda z tych platform oferuje różne opcje jakościowe oraz cenowe, co pozwala widzom wybrać najdogodniejszą dla siebie opcję. Mimo że film nadal można obejrzeć w kinach, jego szybka premiera na VOD wynika z niezadowalających wyników finansowych, co skłoniło Warner Bros. Pictures do przyspieszenia dystrybucji cyfrowej.

"Furiosa: Saga Mad Max" docelowo ma również trafić na HBO Max, gdzie będzie dostępna w ramach subskrypcji bez dodatkowych opłat. Data premiery na tej platformie nie została jeszcze ogłoszona, ale można się spodziewać, że stanie się to w niedalekiej przyszłości.

