"Paryż pani Harris": fabuła i obsada

"Paryż pani Harris" opowiada historię żyjącej w latach 50. XX wieku mieszkającej w Londynie wdowy, która uwielbia luksusowe kreacje od Diora. Ada podejmuje dodatkową pracę i oszczędza jak tylko może, by zakupić wymarzoną suknię. Próbuje nawet szczęścia na torze wyścigowym, aż w końcu jest w stanie zapłacić za kreację. Żegna więc swoich bliskich przyjaciół, Vi i Archiego, i wyrusza do Paryża, by odwiedzić prestiżowy Dom Mody Diora i spełnić swoje marzenie.

Adaptując powieść Paula Gallico z 1958 roku "Mrs. 'Arris Goes to Paris", scenarzysta i reżyser Anthony Fabian opowiada wyjątkową, współczesną baśń o podążaniu za marzeniami, sile przyjaźni i o tym, jak ważne jest, by pozostawać wiernemu sobie.

W tytułową postać pani Harris wciela się Lesley Manville ( "Nić widmo" ). W pozostałych rolach zobaczymy między innymi Isabelle Huppert ( "Elle" ), Jasona Isaacsa (seria "Harry Potter" ) i Lucasa Bravo ( "Emily w Paryżu" ).

"Paryż pani Harris": film trafił na Netflix

"Paryż pani Harris" zadebiutował na polskich ekranach kinowych w październiku 2022 roku. Teraz trafił na Netflix i bez dwóch zdań chwycił za serce sporą część widowni. Znalazł się na trzecim miejscu rankingu najchętniej oglądanych filmów ostatnich dni.