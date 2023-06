Każda rola, w którą wchodzisz, kształtuje cię jako aktorkę?



Paulina Gałązka: - Do każdej produkcji staram się przygotowywać tak, aby była to dla mnie przygoda, ale także rozwój. Najbardziej w mojej pracy kocham to, że mogę zbadać świat, którego wcześniej nie miałam okazji doświadczyć.



W obsadzie filmu "Sami Swoi. Początek" w reżyserii Artura Żmijewskiego widnieje twoje nazwisko. W jakiej roli cię zobaczymy?

Reklama

- Widzowie zobaczą mnie w roli Niechajki Słobodzian - koleżanki z klasy Kargula i Pawlaka. Moja postać to silna, krewka dziewczyna, która jeździ konno na oklep, jest odważna i niczego się nie boi.

"Sami swoi. Początek": Pawlak i Kargul na pierwszych fotosach 1 / 5 Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi", przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Sosiński

Czy klimaty wiejskie nie są ci obce?



- Absolutnie nie. Moja rodzina pochodzi spod Sokołowa Podlaskiego, gdzie spędzałam sporo czasu jako mała dziewczynka i nastolatka. Pochodzę z rodziny o rolniczych korzeniach, zarówno od strony mamy, jak i taty w związku z tym w moim rodzinnym domu jest wiele pamiątek, szczególnie z przełomu lat 40. i 50. Nadają niepowtarzalnego klimatu. Dziadek był rolnikiem, ale miał zacięcie artystyczne - robił zdjęcia i był artystą folkowym. Gdy wysyłam mamie zdjęcia z chałupy, w której nagrywaliśmy zdjęcia, to mówi, że wygląda podobnie, jak dom moich dziadków. Dla mnie jest to pewnego rodzaju podróż do dziecięcych wspomnień.



Zdjęcia realizowaliście głównie w parku etnograficznym w Tokarni, gdzie jest niezwykle sielsko. Udało ci się przez ten czas odpocząć od zgiełku miasta?



- Nie da się jednak ukryć, że sceneria sprzyjała złapaniu oddechu, ale przecież nikt z nas nie pojechał tam odpoczywać. Mieliśmy intensywne i wymagające plany, chociażby sceny z aktorami dziecięcymi, czy zwierzętami, z którymi pracuje się nieco inaczej. Zawodowi aktorzy są oswojeni z byciem na planie; wiedzą, w jaki sposób ustawić się do kamery, są intuicyjni, a to znacznie usprawnia pracę. Poza tym gwara, jaką mówimy w filmie wymagała od nas intensywnej nauki i dużej koncentracji. Dwa miesiące przed wejściem na plan, mieliśmy zajęcia ze wspaniałą Ludmiłą Januszewską, która jest pół-Ukrainką, pół-Polką, która uczyła nas tego charakterystycznego "zaciągania".



Bywa tak, że schodząc z planu, wciąż mówiłaś gwarą?



- Oczywiście! Cały czas. Jest to tak zaraźliwe, że cała ekipa zaczęła tak mówić.



Czujesz, że zawodowo to jest twój najlepszy czas?



- Kompletnie się nad tym nie zastanawiam. Chcę tylko wykonywać moją pracę najlepiej jak potrafię i skupiam się tylko na tym, co jest tu i teraz. Właściwie tylko na to mamy wpływ, a i tak w dużej mierze ograniczony. Dla nas - młodych aktorów, którzy znaleźli się w obsadzie była to bezcenna nauka. Autorem scenariusza jest Andrzej Mularczyk, a opowieść filmu "Sami swoi. Początek" oparta jest na jego doświadczeniach rodzinnych. Czuję się zaszczycona i szczęśliwa, że mogłam być częścią tej historii.



Aleksandra Wojtanek