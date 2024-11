Pierwsze zapowiedzi kontynuacji animowanego hitu pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy też producent filmu mówił o wielkiej ekscytacji związanej z pracą nad nową historią, która jest ważnym wspomnieniem z początków jego kariery:

"To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza".

Dubbingiem w sequelu zajmą się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji: Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Za reżyserię odpowiada duet Jared Bush oraz Byron Howard. Premiera filmu "Zwierzogród 2" zapowiadana jest na listopad 2025 roku.

