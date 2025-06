"Heartstopper": historia, która podbiła serca widzów

Serial " Heartstopper " powstał na podstawie komiksu young adult o tym samym tytule, którego autorką jest Alice Oseman. To historia Charliego (Joe Locke) i Nicka (Kit Connor), dwóch przyjaciół, którzy z biegiem czasu stają się sobie coraz bliżsi. Pierwszy sezon zakończył się ujawnieniem się przez Nicka przed swoją mamą (Olivia Colman) jako osoba biseksualna.



Na Netfliksie ukazały się do tej pory trzy sezony. Widzowie pokochali serial za ukazanie poruszającej historii o dojrzewaniu, odkrywaniu własnej tożsamości oraz walki o niezależność. Zdobył ogromną rzeszę fanów na całym świecie, szczególnie wśród młodzieży i społeczności LGBTQ+.

"Heartstopper": finałową odsłoną będzie film pełnometrażowy

Zwieńczeniem historii Charliego i Nicka będzie film pełnometrażowy. Prace już ruszyły, a premierę zaplanowano na 2026 rok. Alice Oseman przekazała podczas wydarzenia Netfliksa TUDUM:

"To ogromna ulga! Pracowaliśmy i czekaliśmy na ten moment od czasu zakończenia zdjęć do trzeciego sezonu. Za kulisami wszyscy byli zaangażowani i zdeterminowani, by dojść do tego punktu. Widziałam, jak bardzo sfrustrowani i zaniepokojeni byli fani – codziennie od premiery trzeciego sezonu dostawałam wiadomości z pytaniami, czy uda się opowiedzieć zakończenie tej historii! Dlatego jestem niesamowicie szczęśliwa, że odpowiedź brzmi: TAK" - mówiła autorka.

Reżyserem filmu został Wash Westmoreland, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się: Ian Canning, Kit Connor, Joe Locke, Euros Lyn, Alice Oseman, Emile Sherman oraz Patrick Walters. Netflix oficjalnie ogłosił rozpoczęcie produkcji filmu za pośrednictwem mediów społecznościowych.