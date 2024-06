Zrobiła karierę dzięki nepotyzmowi? Szczere wyznanie aktorki

"Jest wiele osób, które zasługują na takie życie, ale go nie mają. Ja czuję się dobrze z faktem, że na nie nie zasługuję, ale i tak robię swoje" - mówiła Hawke w odpowiedzi na pytanie, czy zasłużyła na swoją pracę. "Wiem, że gdybym zrezygnowała z pracy, nie zmieniłoby to świata. Na początku miałam dwie drogi, a jedna z nich to zmiana nazwiska, nowy nos i otwarte castingi".

Hawke przyznała, że fakt bycia córką utalentowanych aktorów na pewno pomaga jej w karierze, a ona z radością przyjęła karty, jakie dał jej los. Nie ma jednak za złe, gdy ktoś naśmiewa się z faktu, że wywodzi się z aktorskiej rodziny. "To szczęśliwe miejsce. Moje relacje z rodzicami są naprawdę szczere i pozytywne, a to zastępuje wszystko, co ktokolwiek może na ten temat powiedzieć" - stwierdziła.

Maya Hawke: Rola dzięki nepotyzmowi?

Jedną z jej pierwszych ról była Linda Kasabian, członkini bandy Charlesa Mansona w "Dawno temu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Wiele osób sugerowało, że otrzymała angaż z powodu zawodowej relacji reżysera i jej matki, Umy Thurman, która zagrała w jego "Pulp Fiction" i dylogii "Kill Bill".

"Ludzie naśmiewali się, gdy na czerwonym dywanie powiedziałam, że brałam udział w castingu. Nie chciałam sugerować, że nie otrzymałam roli z powodu nepotyzmu, bo totalnie uważam, że tak było" - przyznała szczerze. "Często rozmawiałam o tym z mamą i ona wspiera mnie w tym przekonaniu".