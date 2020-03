Zostań w domu? Filmy dla młodszych i starszych

W bogatej bibliotece serwisu HBO GO znajdują się niedawne hity kinowe oraz nieco starsze produkcje, które zawsze warto sobie przypomnieć. Bez problemu można znaleźć filmy, przy których będzie bawić się cała rodzina. Dla przeciwwagi można także obejrzeć coś ukazującego bliskie relacje w krzywym zwierciadle. W trudnych chwilach, które większość z nas spędza w domu, łatwo trafić również na film, który podniesie na duchu.

Na żadnej imprezie nie było tylu gwiazd, co w "To już jest koniec" /materiały prasowe

Dla dużych dzieci:

"Spider-Man: Uniwersum"

Reklama

Jaki jest najlepszy film superbohaterski w historii? "Mroczny Rycerz" z wybitną kreacją Heatha Ledgera? "Avengers: Wojna bez granic" z finałem pozostawiającym widzów w szoku? A może niedawny "Joker", wyróżniony Złotym Lwem w Wenecji i dwoma Oscarami? Zwycięzca może być tylko jeden i jest nim... "Spider-Man: Uniwersum". Nagrodzony Oscarem dla najlepszej animacji film skupia się na perypetiach pochodzących z alternatywnych rzeczywistości kilku wcieleń Człowieka-Pająka. Najstarsi docenią wybitną stronę plastyczną, żywcem wyjętą z kart komiksu. Najmłodsi zachwycą się kolejną wariacją opowieści o "wielkiej sile i wielkiej odpowiedzialności". Plus Spider-Szynka. Wszyscy kochają Spider-Szynkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man Uniwersum" [trailer 3] materiały dystrybutora

"LEGO. Przygoda"

Sceptycy obawiali się dwugodzinnej reklamy klocków LEGO, tymczasem otrzymaliśmy jedną z najoryginalniejszych animacji ostatnich lat. "LEGO. Przygoda" skupia się na przygodach Emmeta, niezbyt rozgarniętego ludzika Lego, który wraz z grupą niecodziennych towarzyszy musi stawić czoło knowaniom złego Lorda Biznesa. Film obfituje w absurdalny humor i liczne odniesienia do popkultury - wystarczy wspomnieć tylko rysowanego najgrubszą możliwą kreską Batmana lub niespodziewany ratunek ze strony bohaterów pewnej gwiezdnej sagi. Przy okazji całość jest pochwałą kreatywności i wyobraźni. Film, który bawi niezależnie od wieku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "LEGO przygoda" [trailer]

"Kacze opowieści: Łuu-u!"

Urodzeni pod koniec lat osiemdziesiątych na pewno pamiętają soboty z Disneyem, podczas których najmłodszych raczono kreskówkami z bohaterami studia. Wśród nich były między innymi "Kacze opowieści", w których Sknerus McKwacz i siostrzeńcy Kaczora Donalda podróżowali po świecie w poszukiwaniu skarbów. "Kacze opowieści: Łuu-u" to film składający się z pierwszych odcinków zupełnie nowej serii o mieszkańcach Kaczogrodu. Kreska nieco inna, humor bardziej bezczelny, ale w duchu to te same "Kacze opowieści", które oglądaliśmy jako najmłodsi. Serial bawi dzieci, ale często mruga także do starszych widzów, zadając pytania, na które w oryginale nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na przykład: kim jest i co stało się z siostrą Kaczora Donalda?