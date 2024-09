Winona Ryder: zawsze szła własnymi ścieżkami

Winona Ryder nigdy nie przejmowała się opiniami innych. Podążała za swoją intuicją i wybierała projekty, które podpowiadało jej serce. Przyszła na świat w środowisku hippisowskim, które nie korzystało z elektryczności. Gdy była nieco starsza, wraz z rodzicami przeniosła się do San Francisco. Choć w szkole dość dobrze radziła sobie z nauką, nie należała do popularnych osób. Wielokrotnie zwracała uwagę w wywiadach, że jej życie towarzyskie było dość smutne i nieudane. Role w zyskujących popularność filmach niekoniecznie poprawiały sytuację.

Aktorka przyszła na pierwszy casting w wieku 13 lat i zadebiutowała w dramacie "Lucas" z 1986. W wielu swoich wczesnych filmach grała role nietypowych, czasem nawet dziwacznych dziewczyn. Widzieliśmy ją jako ekscentryczną Lydię w filmie "Sok z żuka" z 1988 roku, gdzie wzbudziła zainteresowanie krytyków. Wystąpiła jako Veronica Sawyer w filmie "Śmiertelne zauroczenie" (1988) u boku przyszłego partnera, Christiana Slatera. Ryzykowną rolę przyjęła wbrew swojej agentce; w obawie o karierę młodej aktorki błagała ją, by nie szła na przesłuchanie. Wcieliła się także nastolatkę, która zakochuje się w tytułowym bohaterze w kolejnym filmie Tima Burtona - "Edward Nożycoręki" z 1990 roku. W 1994 roku Winona została nominowana do Oscara oraz zdobyła Złoty Glob za rolę May Welland w melodramacie "Wiek niewinności".

Jej świetną passę przerwało jedno wydarzenie. W 2001 roku media donosiły, że Ryder została złapana podczas próby kradzieży w jednym ze sklepów w Beverly Hills. To mógł być jej koniec. Aktorkę zalała krytyka, a ciekawscy reporterzy nie odstępowali jej nawet na krok. Dowiedzieli się między innymi, że gwiazda Hollywood stanęła przed sądem, który skazał ją na prace społeczne i trzy lata w zawieszeniu. Po tym wydarzeniu Winona próbowała tłumaczyć swoją wpadkę kleptomanią, ale nie wszyscy jej uwierzyli. Z biegiem czasu udało jej się podreperować wizerunek, a reżyserzy zdecydowali się dać jej kolejną szansę.

Od 2016 roku występuje w uznanym serialu Netflixa "Stranger Things", za który otrzymała nominację do Złotego Globu.

"Beetlejuice, Beetlejuice": aktorka powróciła do swojej roli po 36 latach!

W najnowszym filmie Tima Burtona aktorka powróciła do roli gotyckiej nastolatki - Lydii Deetz. Aktorka wielokrotnie wspominała w wywiadach, że powrót do historii przedstawionej w "Soku z żuka" było dla niej marzeniem. Gdy jednak przyszło jej pracować nad nową produkcją, okazało się, że wcale nie jest to takie proste wyzwanie. Ryder przyznała, że miała trudności z wyobrażeniem sobie jej postaci w dorosłym wieku.

"Nigdy nie wyobrażałam sobie Lydii mającej dzieci lub będącej w jakimkolwiek związku. [...] Zawsze myślałam, że prawdopodobnie będzie żyła w swoim własnym świecie, gdy się zestarzeje. Gdzieś na strychu, szczęśliwa, ale samotna" - mówiła w wywiadzie dla Slash Film.

W dalszej części rozmowy przyznała, że sporą pomocą w kreowaniu postaci na nowo było obsadzenie Justina Therouxa w roli jej partnera oraz Jenny Ortegi jako jej córki, Astrid. Aktorzy szybko nawiązali ze sobą dobrą relację, co pomogło Ryder w wyobrażeniu sobie dalszych losów Lydii.

W obsadzie znalazły się jeszcze inne gwiazdy znane z pierwszej części: Michael Keaton i Catherine O'Hara. Jedną z ról zagra również Monica Bellucci, prywatnie partnerka reżysera, która zagra żonę tytułowego bohatera. W ekipie znalazł się także Willem Dafoe, który odegra "policjanta z zaświatów".

Film "Beetlejuice, Beetlejuice" już dziś (6 września) można zobaczyć w kinach!

