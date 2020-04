Żona Toma Hanksa zaśpiewała hymn Stanów Zjednoczonych

Tom Hanks i jego żona pod koniec marca wrócili do USA z Australii, gdzie spędzili kwarantannę, bo oboje byli zarażeni koronawirusem. W niedzielę Rita Wilson po raz pierwszy od czasu choroby wystąpiła publicznie. Wykonała hymn Stanów Zjednoczonych, a okazją do tego było rozpoczęcie serii wirtualnych wyścigów samochodowych.

Rita Wilson śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych /FOX / Twitter

Wilson z tej okazji włożyła strój w kolorach amerykańskiej flagi. Aktorka i piosenkarka miała na sobie czerwoną kurtkę, czerwoną bluzkę oraz niebieski szalik. Występ miał miejsce w domu Hanksów w Los Angeles, gdzie małżeństwo aktorskie dochodzi do siebie po pokonaniu koronawirusa, a śpiewającą Ritę sfilmował jej 24-letni syn Truman Hanks.

Firmowane przez NASCAR zawody iRacing Pro Invitational Series Race to wirtualna alternatywa dla fanów wyścigów samochodowych. Z powodu pandemii koronawirusa zamknięte zostały samochodowe tory wyścigowe.



Rita Wilson i Tom Hanks na początku marca tego roku ogłosili, że wyniki ich badań na obecność koronawirusa są dodatnie. Z tego powodu wstrzymane zostały prace nad biograficznym filmem Baza Luhrmanna opowiadającym o Elvisie Presleyu. Małżeństwo pozostało w Australii, by poddać się kwarantannie. Po upływie tego czasu i poprawie stanu zdrowia Hanks i Wilson wrócili do Stanów.



Oboje na bieżąco raportowali o stanie zdrowia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rita Wilson umila sobie czas kwarantanny śpiewaniem, a jej fani mogli usłyszeć m.in. brawurowe wykonanie "Hip Hop Hooray" grupy Naughty by Nature.