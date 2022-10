"Zobacz anioła": O czym jest film?

W dokumencie " Zobacz anioła ", pisarze, wierni i duchowni kościoła katolickiego przybliżają widzom postać Archanioła Michała w miejscach jego kultu w Polsce i na świecie. W filmie wystąpili m.in. nieżyjący już abp Henryk Hoser oraz ks. Marcello Stanzione, autor książek o aniołach.

"Zobacz anioła" hitem w kinach w USA

Równolegle z polską premierą, która odbyła się 29 września, film pojawił się w amerykańskich kinach. Za oceanem wyświetlono go w 811 lokalizacjach. Co oznacza, że pokazało go jeszcze więcej kin, niż podczas - i tak bardzo udanej - amerykańskiej dystrybucji filmu o św. Faustynie " Miłość i miłosierdzie " z 2019 roku (pokazywało go 810 kin). "Zobacz anioła" oglądać można było zarówno po angielsku, jak i po hiszpańsku.

Reklama

Opierając się na statystkach serwisu Box Office Mojo, twórcy "Zobacz anioła" mogą mieć jeszcze inne powody do satysfakcji. W zestawieniu za 29 września zajęli trzecie pod względem dochodów z zyskiem wynoszącym 644 tys. dolarów. Więcej zarobiły tylko filmy " Nie martw się, kochanie " i " The Woman King ".

Warto też zauważyć, że "Zobacz anioła" wyprzedziło o jedno miejsce " Avatara ", który powrócił do kin po 13 latach w wersji 4K. Polska produkcja zarobiła o ponad 50 tys. dolarów więcej niż dzieło Jamesa Camerona.

Film Podobińskiego zostawił też w tyle laureata Złotych Lwów na ostatnim festiwalu w Gdyni, czyli film " The Silent Twins " opowiadający o bliźniaczkach, które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Obraz Agnieszki Smoczyńskiej zadebiutował w USA 16 września i po kilkunastu dniach osiągnął wpływy na poziomie 205 tys. dolarów.

Do tej pory "Zobacz anioła" było pokazywane w amerykańskich kinach tylko 29 września. Film wyświetlany będzie w USA jeszcze w dwóch terminach - 12 i 13 października.

Zobacz też:

"American Psycho": Christian Bale otrzymał za rolę "absolutne minimum"

"Ferrari": Adam Driver jako Enzo Ferrari [pierwsze zdjęcie]