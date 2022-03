Znany ukraiński aktor zginął na froncie, ratując dzieci

Szczegółami bohaterskiej śmierci Paszy Lee podzieliła się w mediach społecznościowych szefowa pozarządowego Centrum Swobód Obywatelskich Ukrainy - Oleksandra Matwijczuk, powołując się na słowa Yaroslava Bevzyuka. Jak się okazuje, aktor pomagał w ewakuacji jednego z domów w Irpieniu.

Pasza Lee zginął, ratując dzieci w Irpieniu

"Odnaleźliśmy ciało Paszy Lee. Pomagał dzieciom wydostać się z jednego z domów w trakcie ewakuacji Irpienia. Ewakuacja ta została zakłócona przez Rosjan ostrzeliwujących cywilów. Pasza zdjął swoją kamizelkę kuloodporną i założył ją na jedno z dzieci, które niósł na rękach" - czytamy na oficjalnym koncie Oleksandry Matwijczuk na portalu społecznościowym Twitter.



Na kilka dni przed śmiercią, Pasza Lee za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Instagram nawoływał swoich obserwatorów do tego, by dołączyli się do pomocy uchodźcom. Zarówno jako darczyńcy, jak również jako wolontariusze. "Wszystko będzie dobrze" - pisał w swoim ostatnim wpisie na Instagramie.

Oleksandra Matwijczuk kontynuuje na Twitterze relacjonowanie wydarzeń związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Niedawno poinformowała m.in. o dołączeniu do wojsk obrony terytorialnej kolejnej znanej osoby. To medalistka mistrzostw świata w biathlonie, Anastasija Merkuszyna. "Flaga Ukrainy była wciągana na maszt na moją część na wielu światowych arenach. Czas bronić swojej flagi i zamienić biathlonowy karabin na karabin maszynowy" - oświadczyła sportsmenka.

