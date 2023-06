Znany polski aktor zagra Adama Mickiewicza. Są pierwsze zdjęcia z filmu TVP

Wakacyjna wędrówka prowadzi 22-letniego poetę do sielskiego dworku pod Nowogródkiem. Często bywa tu Tomasz Zan, przyjaciel Adama ze stowarzyszenia Filomatów, nieszczęśliwie zakochany w Maryli, córce właścicielki. Maryla pozostaje nieczuła na zaloty Zana, ale szybko zwraca uwagę na nowego przybysza. Adam odwzajemnia zainteresowanie, lecz próbuje się powstrzymać, ze względu na przyjaciela. Uczucie między młodymi rośnie z każdą chwilą. Gdy Zan zmuszony jest wyjechać, wydaje się, że przeszkody stojące na drodze do spełnionej miłości zostały pokonane, a notatnik szczęśliwego poety zapełnia się kolejnymi wierszami...

"Niepewność": Nikodem Rozbicki jako Adam Mickiewicz

"Niepewność" to historia płomiennego romansu w baśniowej scenerii szlacheckiego majątku, która zainspirowała powstanie "Ballad i romansów". W jej tle zaś zmartwienia i nadzieje pierwszych lat Królestwa Kongresowego pod berłem cara Aleksandra I.

W obsadzie zobaczymy m.in.: Nikodema Rozbickiego , Aleksandrę Piotrowską, Dorotę Landowską, Adriana Zarembę, Antoniego Sałaja, Pawła Charytona, Marka Kalitę, Piotra Garlickiego, Andrzeja Mastalerza i innych.

Nikodem Rozbicki to znany serialowy aktor. Telewizyjna widownia może kojarzyć go z ról w produkcjach Polsatu: "Rodzina na Maxa" oraz "Bracia". Pojawiał się także na kinowym ekranie w: "Koniec świata, czyli Kogel mogel 4", "Jak poślubić milionera" czy "Listy do M. 3".



Zdjęcia realizowane są m.in. w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej, w Dworze w Turowej Woli czy w Muzeum Adama Mickiewicza - Pałacu w Śmiełowie.

Zdjęcie Nikodem Rozbicki (Adam Mickiewicz) i Aleksandra Piotrowska (Maryla Wereszczakówna) na planie filmu "Niepewność" / TVP

"Niepewność": Przybliżyć postać Adama Mickiewicza

Reżyserem filmu jest Waldemar Szarek , producentem realizującym - Piotr Mikołajczak, za zdjęcia odpowiada Bartosz Piotrowski, kostiumy - Marta Grudzińska, scenografię - Magdalena Widelska-Władyka, charakteryzację - Tomasz Matraszek.

"Dla Waldemara Szarka to jest dzieło życia. To jest film, o którym marzył od dawna. Oddaje mu się całkowicie" - podkreślił prezes TVP. "Zresztą TVP już od dawna marzyła, żeby zrealizować film lub serial o Adamie Mickiewiczu. Wszystkie propozycje, które tutaj spływały, były mało satysfakcjonujące. (...) Brakowało czegoś, co faktycznie oddawałoby, przybliżało postać Mickiewicza i pomagałoby widzowi zrozumieć, kim był Adam Mickiewicz i z czego wyrosła jego poezja. A jednocześnie, by była to historia angażująca widza, opowiadająca w sposób niebanalny o tej postaci, angażująca go emocjonalnie" - wyjaśnił w maju prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz.

Zdjęcie Nikodem Rozbicki na planie filmu "Niepewność" / TVP

Premiera zaplanowana jest na 2024 rok.