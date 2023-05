"Niepewność": Nikodem Rozbicki zagra Adama Mickiewicza w filmie TVP

"22-letni chłopak, młody mężczyzna zapowiada się na wielkiego poetę, ale ma też gorące serce. Spędza letni czas w dworze przyjaciół. Pojawia się tam piękna Maryla. Serce młodemu Adamowi bije coraz mocniej, ale jest tam też jego najbliższy przyjaciel Tomasz Zan, który również spogląda na Marylę. Dochodzi do konfrontacji dwóch panów, z której Adam wychodzi zwycięsko. Tomasz wyjeżdża, zostawiając pole swojemu przyjacielowi, aby ten swoje życie, szczęście odnalazł w Maryli..." - streścił akcję filmu Matyszkowicz, dodając, że "trwają już też prace nad rozbudowaną wersją serialową".

Reklama

Wyjaśnił też, że premiera filmu odbędzie się w 2025 r.

Zdjęcie Adam Mickiewicz / Bridgeman Images – RDA / Agencja FORUM

"Niepewność": Wymarzony projekt TVP

Adama Mickiewicza zagra Nikodem Rozbicki , a Marylę Wereszczakównę Aleksandra Piotrowska. Reżyserem filmu jest Waldemar Szarek , za zdjęcia odpowiada Bartosz Piotrowski, a za kostiumy Marta Grudzińska. Scenografię przygotuje Magdalena Widelska-Władyka.

"Dla Waldemara Szarka to jest dzieło życia. To jest film, o którym marzył od dawna. Oddaje mu się całkowicie" - podkreślił prezes TVP. "Zresztą TVP już od dawna marzyła, żeby zrealizować film lub serial o Adamie Mickiewiczu. Wszystkie propozycje, które tutaj spływały, były mało satysfakcjonujące. (...) Brakowało czegoś, co faktycznie oddawałoby, przybliżało postać Mickiewicza i pomagałoby widzowi zrozumieć, kim był Adam Mickiewicz i z czego wyrosła jego poezja. A jednocześnie, by była to historia angażująca widza, opowiadająca w sposób niebanalny o tej postaci, angażująca go emocjonalnie" - wyjaśnił Matyszkowicz.

Jak zaznaczono w informacji przesłanej przez TVP, "'Niepewność' to opowieść o płomiennym romansie w baśniowej scenerii szlacheckiego majątku, która zainspirowała powstanie 'Ballad i romansów'". "W jej tle zaś zmartwienia i nadzieje pierwszych lat Królestwa Kongresowego pod berłem cara Aleksandra I" - napisano.

Nikodem Rozbicki to znany serialowy aktor. Telewizyjna widownia może kojarzyć go z ról w produkcjach Polsatu: "Rodzina na Maxa" oraz "Bracia". Pojawiał się także na kinowym ekranie w: "Koniec świata, czyli Kogel mogel 4", "Jak poślubić milionera" czy "Listy do M. 3".