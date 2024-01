Grany przez Adama Sandlera astronauta Jakub rusza w samotną misję badawczą na krańcu układu słonecznego. Po sześciu miesiącach zdaje sobie sprawę, że kiedy wróci na Ziemię, jego małżeństwo z Lenką (Carey Mulligan) może już nie istnieć. Za wszelką cenę chce naprawić swój związek, w czym pomaga mu ukrywające się wewnątrz jego statku tajemnicze stworzenie istniejące od zarania czasu. Hanuš (mówiący głosem Paula Dano) razem z Jakubem próbują zrozumieć, co poszło nie tak, zanim będzie już za późno.



Reżyser Johan Renck zapowiada, że w filmie "Astronauta" zobaczymy Adama Sandlera w roli, która "nie ma nic wspólnego z Adamem Sandlerem, którego wszyscy znamy". "Myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy z faktu, że mimo iż najczęściej grywa zabawnych i słodkich [bohaterów], jest bardzo inteligentny, błyskotliwy i głęboki" - podkreślił reżyser.

Zdjęcie Głosu postaci kosmicznego stwora Hanuša użyczył Paul Dano / Netflix © 2023 / materiały prasowe

W produkcji, obok Adama Sandlera i Carey Mulligan, zobaczymy także: Kunala Nayyara, Lenę Olin i Isabellę Rossellini.

"Astronauta": Adam Sandler w kosmosie

"Nieznana kometa wleciała do Drogi Mlecznej i omiotła układ słoneczny burzą intergalaktycznego pyłu. Między Wenus a Ziemią uformowała się chmura nazwana Choprą, która skąpała ziemskie noce w fioletowym świetle, zmieniając wygląd nieba znany od początku dziejów. Wiosną 2018 roku tłum wstrzymał oddech, gdy wahadłowiec Jan Hus 1 wystrzelił w górę, aby zbadać to tajemnicze zjawisko. Na pokładzie ważącego miliony kilogramów statku znajdował się jeden człowiek - czeski astronauta Jakub Procházka. Odbył podróż, która miała zmienić losy ludzkości, a zmieniła cały jego świat" - brzmi opis fabuły książki Kalfařa.



Zdjęcie Johan Renck i Adam Sandler na planie "Astronauty" / Jon Pack/Netflix © 2023. / materiały prasowe

"Przygotowując się do naszej podróży w stronę Chopry, nie mógłbym być bardziej szczęśliwy mając na pokładzie idealnego partnera, jakim jest Adam. A teraz, ze wsparciem Netfliksa, jestem niewiarygodnie podekscytowany startem w tę niemożliwą podróż" - powiedział Johan Renck, który ma też na koncie reżyserię niektórych odcinków takich seriali jak m.in. "The Walking Dead", "Breaking Bad" czy "Wikingowie". Renck wyreżyserował też pilotażowy odcinek serialu opartego na motywach popularnej gry komputerowej "The Last of Us".

Zanim "Astronauta" trafi 1 marca do oferty Netfliksa, zostanie premierowo pokazany na festiwalu filmowym w Berlinie.