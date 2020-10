Adam Sandler zagra w filmie reżysera serialu "Czarnobyl"

Popularny komik Adam Sandler to jeden z najbardziej zapracowanych aktorów związanych z Netfliksem. Wystąpił już w kilku produkcjach tej platformy streamingowej, a teraz szykuje się do kolejnej. Nie będzie to jednak komedia. Kolejny film z jego udziałem nosił będzie tytuł "The Spaceman of Bohemia", a wyreżyseruje go twórca głośnego serialu "Czarnobyl", Johan Renck.

Jak informuje portal Deadline, Adam Sandler wcieli się w filmie "The Spaceman of Bohemia" w rolę kosmonauty, który zostaje wybrany do wzięcia udziału w niebezpiecznej misji. Jego celem jest Chopra, tajemnicza chmura, która znajduje się pomiędzy Ziemią i Wenus. Zadaniem kosmonauty jest pobranie próbek tej chmury, by można było dowiedzieć się o niej czegoś więcej.



Jednak zaraz po starcie kosmonauta "odkrywa, że jego życie na Ziemi zaczyna się rozpadać. Zwraca się więc o pomoc do jedynego głosu, jaki jest w stanie pomóc mu w poskładaniu wszystkiego z powrotem. Należy on do kreatury z początków czasu, która kryje się w cieniach kosmicznego statku" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Rencka.



"The Spaceman of Bohemia" został oparty na motywach wydanej w 2017 roku powieści autorstwa Jaroslava Kalfara. Scenariusz adaptacji napisze Colby Day, a jednym z producentów filmu będzie Channing Tatum.



"Przygotowując się do naszej podróży w stronę Chopry, nie mógłbym być bardziej szczęśliwy mając na pokładzie idealnego partnera, jakim jest Adam. A teraz, ze wsparciem Netfliksa, jestem niewiarygodnie podekscytowany startem w tę niemożliwą podróż" - powiedział Johan Renck, który ma też na koncie reżyserię niektórych odcinków takich seriali jak m.in. "The Walking Dead", "Breaking Bad" czy "Wikingowie". Renck wyreżyseruje też pilotażowy odcinek serialu opartego na motywach popularnej gry komputerowej "The Last of Us".

Adam Sandler od momentu podpisania z Netfliksem umowy na stworzenie kilku filmów nie ma czasu na próżnowanie. Większość filmów, przy których pracuje, to komedie, jak np. "Zabójczy rejs" czy "Hubie ratuje Halloween", ale są też filmy reprezentujące inne gatunki. Sandlera można zobaczyć m.in. w "Opowieściach o rodzinie Meyerowitz (utworach wybranych)" i "Nieoszlifowanych diamentach".





"The Spaceman of Bohemia" to niejedyny projekt, nad którym Sandler będzie pracował razem z Netfliksem. W przygotowaniu jest również komedia sportowa "Hustle", w której wcieli się w rolę koszykarskiego łowcy talentów, który w Chinach odnajduje gracza z potencjałem na grę w lidze NBA.