Znany aktor nigdy nie lubił Meryl Streep. Teraz zdradził powód tej niechęci

"Najważniejsze jest to, co kryje się pod spodem. Toczy się obecnie wielka debata na temat metody aktorskiej. Wychodzę z założenia, że należy robić wszystko, co pozwoli nam przetrwać dzień. Wspaniałe jest to, że jako aktorzy przekazujemy energię. Jeśli zrobisz to dobrze, to po prostu działa. Kluczowa jest umiejętność szybkiego wejścia w rolę, ale i wyjścia z niej. Nie chodzi wszak o to, by zamieszkać w swojej postaci" - stwierdził 77-letni Cox.

Brian Cox marzy o występie u boku Meryl Streep

Blunt zgodziła się ze swoim rozmówcą przytaczając przykład Meryl Streep , która stosowała metodę aktorską na palnie głośnej komedii "Diabeł ubiera się u Prady". Gwiazda "Wyboru Zofii" i "Sprawy Kramerów" wcieliła się w demoniczną szefową prestiżowego magazynu modowego, która terroryzuje swoich pracowników, nie dając przyzwolenia na choćby najmniejsze niedociągnięcia. "Powiedziała mi później, że po raz pierwszy spróbowała wtedy metody. Uczyniło ją to potwornie nieszczęśliwą" - wyjawiła Blunt.

Cox zdradził wówczas, że marzy mu się występ u boku trzykrotnej zdobywczyni Oscara. Gwiazdor latami zazdrościł Streep umiejętności, do czego zresztą się jej przyznał. "Spotkałem ją kiedyś i wyparowałem: ‘Nigdy cię nie lubiłem. Nie lubiłem cię, bo byłem zazdrosny o twoje aktorstwo.’ Ciągle zastanawiałem się nad tym, jak to możliwe, że ona jest tak dobra" - powiedział serialowy Logan Roy.

Meryl Streep w istocie należy do grona najbardziej cenionych i utytułowanych aktorek współczesnego kina. Prócz trzech statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej ma ona na koncie aż 18 nominacji do tej nagrody, a także dziewięć Złotych Globów, dwie nagrody BAFTA, dwie statuetki Emmy, zdobytego na festiwalu Berlinale Srebrnego Niedźwiedzia oraz canneńską Złotą Palmę.

Meryl Streep: Rekordzistka 1 / 18 Streep zaczęła występować w szkolnych przedstawieniach, gdy miała kilkanaście lat. Aktorską pasję rozwijała na studiach. Jeden z jej profesorów powiedział, że "sama nauczyła się aktorstwa". W 1975 roku skończyła prestiżową Yale School of Drama. Początkowo koncentrowała się na teatrze, jednak po zobaczeniu Roberta de Niro w "Taksówkarzu" stwierdziła, że chce grać w filmach. Jej pierwsze doświadczenia nie były jednak najbardziej fortunne. Podczas castingu do "King Konga" reżyser Dino De Laurentiis powiedział jej w twarz, że jest brzydka. Z kolei swoją pierwszą rolę w "Julii" Freda Zinnemanna wspominała skrajnie źle. Większość z jej scen wycięto, pozostałe przemontowano. Męczył ją także proces charakteryzacji. "Nigdy więcej filmów" – mówiła wtedy. Na zdjęciu: Meryl Streep Źródło: Getty Images Autor: Dan MacMedan

Choć Cox nie może pochwalić się aż tyloma trofeami, nie sposób odmówić mu wysokiej pozycji w branży filmowej. Jest on laureatem Złotego Globu, Emmy, Satelity oraz Olivier Award, brytyjskiego odpowiednika teatralnej nagrody Tony.