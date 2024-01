Znana piosenkarka zagrała w filmie. O tym tańcu będzie głośno

"Wybór na otwarcie filmu Henry'ego Cavilla i Dua Lipy wykonujących taniec Whirly Bird nie był przypadkowy" - mówi Vaughn. "Chciałem zacząć od niezapomnianej sekwencji tanecznej, do której moglibyśmy wrócić w dalszej części filmu. Nie mam doświadczenia w choreografii, ale oglądałem filmach disco z lat 70., gdzie odkryłem ten taniec. Nie był on znany jako Whirly Bird; to my wymyśliliśmy tę nazwę. Było to dla mnie ekscytujące, ponieważ prawie każdy próbował odwieść mnie od tego ruchu. Ale taka reakcja często sygnalizuje, że wprowadzam coś wyjątkowego i bezprecedensowego. W konwencjonalnych filmach bohaterowie mogliby po prostu zatańczyć, pozostawiając tę scenę zapomnianą. Wirujący ptak dodaje filmowi nieoczekiwanego smaku. To scena, która ma zostać zapamiętana".