"Chciałam podzielić się z uczestnikami i widzami ceremonii wiarygodnym usprawiedliwieniem mojej nieobecności. Nie chciałam banalnego: 'Nie mogę być z wami tego wieczora'. Byłam nieobecna z niesamowitego powodu i chciałam, żeby wszyscy wiedzieli, że żyję swoim marzeniem" - tłumaczyła się ze swojej obecności na Złotych Globach Seyfried w rozmowie z dziennikarzami "Entertainment Tonight". Wywiadu udzieliła podczas innej ceremonii - gali Critics Choice Awards.

"Thelma i Luise": Powstanie musicalowa wersja kultowego filmu

Początkowo projekt, którym usprawiedliwiła się Seyfried, pozostawał tajemnicą. Teraz wyszło jednak na jaw, że aktorka będzie jedną z gwiazd musicalowej wersji "Thelmy i Louise" . Zagra u boku gwiazdy serialu "Westworld" - Evan Rachel Wood . Musical oparty jest na motywach głośnego filmu Ridleya Scotta, którego bohaterki wyruszają na babski weekend w górach. Popełnione przez nie po drodze zabójstwo sprawia, że wkrótce muszą uciekać przed organami ścigania.

"Twórcy musicalu pracują w pocie czoła, aby stworzyć coś niezrównanego. To dopiero początek prac, ale za nami bardzo ważny tydzień i ciągle nie mogę pozbyć się z uszu skomponowanej już muzyki. Ciągle sobie podśpiewuję, ale do końca jeszcze trochę czasu. To ekscytujące wcielać się w role zagrane wcześniej przez dwie ukochane przez widzów aktorki, Geenę Davis i Susan Sarandon. Autorką scenariusza jest Callie Khouri, która napisała oryginalny film. Nie boję się więc, bo pracują nad tym odpowiedni ludzie" - skomentowała doniesienia na temat musicalowej wersji "Thelmy i Louise" Amanda Seyfried. Powierzenie jej głównej roli w tym musicalu wydaje się być strzełem w dziesiątkę. Jej kariera nabrała przecież tempa dzięki roli w innym musicalu, filmie "Mamma Mia".

