Grand Prix - Nagroda Banku Millennium: "Lombard" (The Pawnshop), reż. Łukasz Kowalski

W Konkursie Głównym 19. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium i 8 000 euro walczyło 12 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Milenia Fiedler - rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, montażystka filmowa; David France - reżyser filmowy nominowany do Oscara za film "Jak przetrwać zarazę"; Tamara Kotevska - reżyserka filmowa nominowana do Oscara za film "Kraina miodu", który wyreżyserowała z Ljubomirem Stefanovem.

Uzasadnienie: Wydawać się może, że łatwiej jest kręcić filmy dokumentalne o niezwykłych tematach i bohaterach, ponieważ wszyscy widzą w nich coś szokującego. Podziwiać należy jednak "rzemieślników" kina dokumentalnego, którzy potrafią stworzyć niezwykłą historię, opowiadając o najzwyklejszych tematach i postaciach, które na co dzień ignorujemy. Ten film, w wyjątkowo naturalny sposób, śledzi losy kilku niepozornych osób w pozornie codziennych sytuacjach. Tak naprawdę oglądamy jednak niesamowitych bohaterów, którzy próbują ratować innych przed "utonięciem", mimo że sami znajdują się na "tonącym statku". Zdaje się, że coraz trudniej jest odnaleźć humor w otaczającym świecie, jednak bohaterowie filmu znajdują najbardziej uniwersalne, ludzkie sposoby, by nas rozśmieszyć. Uwięzieni we własnych smutkach i nieszczęściach, nie zdają sobie sprawy ze swojej wyjątkowości. Reżyser filmu wykonał tak wspaniałą pracę, obserwując z uwagą wielowarstwowość swoich bohaterów. To piękny przykład, że należy cenić życie w jego najbardziej banalnej prostocie. "Lombard" dowodzi, że aby dostrzec wspaniałą historię, my, twórcy, powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte na wszelkie "zakamarki" naszej rzeczywistości...

Wyróżnienie: "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości", reż. Joe Hunting

Uzasadnienie: Najlepsze filmy dokumentalne pozwalają zanurzyć się nam w magicznych, nowych światach albo pomagają zobaczyć codzienność w magiczny, nowy sposób. Po ich zobaczeniu jesteśmy mądrzejsi zarówno, jeśli chodzi o wiedzę o świecie, jak i samych sobie. Wyróżnienie specjalne przyznajemy filmowi "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości", któremu udało się to wszystko, przy okazji przeprowadzając prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o formę filmową.

Nagroda dla Najlepszego Filmu Polskiego: "Silent Love", reż. Marek Kozakiewicz

W Konkursie Polskim na 19. Millennium Docs Against Gravity o Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego oraz 3000 euro walczyło 8 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Laura van Halsema - programerka festiwalu IDFA w Amsterdamie; Michał Oleszczyk - krytyk filmowy, tłumacz, scenarzysta i konsultant scenariuszowy; Thom Powers - programer TIFF (Toronto International Film Festival) oraz dyrektor projektów specjalnych DOC NYC.

Uzasadnienie: Za aktualną, głęboko ludzką i pięknie skonstruowaną opowieść o rodzinie, która jednocześnie rozkwita i zostaje zmuszona do zachowania milczenia.

Wyróżnienie: "Anioły z Sindżaru", reż. Hanna Polak

Uzasadnienie: Za zdumiewającą odwagę i determinację w wydobywaniu wstrząsających wspomnień ludobójstwa na światło dzienne.

Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim: "Pisklaki", reż. Lidia Duda

Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim przyznawana jest w wysokości 8000 złotych na promocję dystrybucji kinowej zwycięskiego filmu. Najlepszy film wyłoniło jury w składzie: Klaudia Małota (DCF Wrocław), Sebastian Dziębowski (Kino Roma) oraz Jan Lubaczewski (Kino Amondo Warszawa).

Uzasadnienie: Za czułą i bezpretensjonalną opowieść o bliskości i jedności, a także za wzruszający portret świata, w którym każdy gest ma znaczenie.

Wyróżnienie: "Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Uzasadnienie: Za niezwykle zabawny i poruszający portret pasji i miłości oraz jedną z najlepszych scen otwierających polski dokument, wyróżnienie zostało przyznane filmowi "Lombard" w reżyserii Łukasza Kowalskiego.

Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim: Łukasz Kowalski i Anna Mazerant (4:30 Pictures) - producenci filmu "Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim na 19. Millennium Docs Against Gravity i 3 000 euro lub świadczenia postprodukcyjne została przyznana przez pracowników studia postprodukcyjnego Smakjam.

Uzasadnienie: Twórcy "Lombardu" zrealizowali film przemyślany od strony wizualnej, świadomy formy, która nie przesłania jednak samej opowieści. To kino bliskie bohaterom, aktualne i wyczulone na społeczny kontekst. Dzięki pracy Łukasza Kowalskiego i jego ekipy możemy odkryć barwny mikroświat, w którym jak w soczewce skupiają się potransformacyjne problemy nie tylko Bytomia.

Nagroda dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego: "Brzeg wolności", reż. Olivia Martin-McGuire

patron nagrody: TikTok

Po raz pierwszy na festiwalu została przyznana Nagroda dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego. W konkursie wzięło udział 15 filmów. Nagrodę w wysokości 2 000 euro przyznało jury w składzie: Katarzyna Klimkiewicz - reżyserka i scenarzystka; Bill Morrison - artysta, reżyser i producent filmów eksperymentalnych i dokumentalnych; Aneta Ozorek - dyrektorka artystyczna Kaboom Animation Festival w Amsterdamie.

Uzasadnienie: Nagroda dla filmu krótkometrażowego, w którym zastosowano różnorodne techniki odpowiadające warstwom opowiadania, trafia do filmu "Brzeg wolności", poruszającego współczesny problem odzyskania Hongkongu przez Chiny w osobistej historii mężczyzny i jego córki, płynących do Hongkongu w latach 70. ubiegłego wieku, a także w szerszym kontekście globalnej ekspansji autorytarnej. Zaczynając od odtworzenia w żywej akcji opowieści dziadka dla jego wnuczki, a następnie przechodząc do materiałów archiwalnych, twórcy filmu kładą podwaliny pod płynnie utkaną animowaną opowieść, zawierającą elementy osobistej historii, świadectwa historycznego i wezwania do szerszego rozpoznania aktualnego problemu. "Brzeg wolności" oddaje głos wszystkim ludziom, którzy stoją przed wyborem między życiem w strachu a ucieczką z domu w poszukiwaniu wolności.

Nagroda dla Najlepszego Debiutu: "Silent Love", reż. Marek Kozakiewicz

sponsor nagrody: Visa

Międzypokoleniowe Jury składające się z nastolatków oraz osób wieku 55+ w składzie: Iga Ćwiklińska, Lucyna Gosk, Iza Krystosiak, Józef Lorski oraz Ewa Murawska po obejrzeniu 11 filmów postanowiło przyznać Nagrodę za Najlepszy Debiut filmowi "Silent Love". Sponsorem nagrody jest Visa.

Uzasadnienia: W świecie, w którym trudno żyć w pełnej zgodzie z własną tożsamością, poznanie tak intymnych, indywidualnych losów bohaterów jest niezwykle cenne. Uważamy, że autorzy nagrodzonego filmu ujęli historię Agnieszki, Majki i Miłosza w sposób bardzo ciepły, subtelny i pełen humoru. Jury docenia również wybór z materiału zdjęciowego scen istotnych, tworzących spójną, wciągającą opowieść.

Nagroda TVP Dokument: "Pisklaki", reż. Lidia Duda

Nagroda TVP Dokument wynosi 5000 zł i zostaje przyznana najlepszemu filmowi z całego programu festiwalu.

Uzasadnienie: Za mistrzostwo w sztuce dokumentalnej, wysoką wartość artystyczną i wizualną oraz niezwykłą czułość względem bohaterów filmu, która umożliwia lepsze zrozumienie ich emocji, ich świata, ich życia.

Green Warsaw Award: "Krowa", reż. Andrea Arnold

sponsor nagrody: Urząd m.st. Warszawy

Podczas tegorocznego edycji festiwalu po raz kolejny została przyznana nagroda Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest Urząd m.st. Warszawy. Jury w składzie: Leszek Drogosz - zastępca dyrektora Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, Katarzyna Karpa-Świderek - rzeczniczka prasowa WWF Polska oraz Jonathan Ramsey - reżyser przyznało nagrodę Andrei Arnold, reżyserce filmu "Krowa".

Uzasadnienie:

Człowiek krowie człowiekiem

Prawdopodobnie większość współczesnych dzieci na półkuli północnej, także tych ze wsi, więcej wie dziś o słoniu czy niedźwiedziu polarnym, niż o ... krowie. Tymczasem to właśnie jej, zachodnia cywilizacja zawdzięcza, w dużej mierze, swój dobrobyt. Każdego roku miliony z nich rodzą się z naszym udziałem, po to by dać nam mleko lub mięso. Co dajemy im w zamian? Krótkie życie w cierpieniu, nieustannym stresie, nigdy nie kończące się naturalną śmiercią. Uznaliśmy bowiem, że to cena, którą zwierzęta muszą płacić żebyśmy my byli ... ludźmi.

Dzięki filmowi Andrei Arnold, "Krowa", przez półtorej godziny możemy być mleczną krową Lumą... I? Film "Krowa" wbija w kinowy fotel! Nie dlatego, że jest wyjątkowo brutalny. Właściwie, po obejrzeniu innych filmów o przemysłowym chowie zwierząt, krowa Luma, główna bohaterka, nie ma najgorzej. Jednak perspektywa, z której dzięki autorce filmu obserwujemy otoczenie jeszcze dotkliwiej uświadamia nam bezmiar cierpienia zwierząt, które wpisaliśmy w koszty naszej cywilizacji. To zresztą też film o ludziach. Ci, których widzimy w filmie to tylko wykonawcy systemu. Mimo starań nie mogą go uczynić przyjaznym zwierzętom. To niemożliwe, kiedy zwierzę jest tylko środkiem produkcji. Ukrytymi bohaterami jesteśmy my wszyscy. Uczestnicy globalnego rynku.

Obecnie na świecie 4% ssaków to zwierzęta dzikie, 36% to ludzie, a aż 60% to zwierzęta hodowlane, w tym krowy. Przyzwyczailiśmy się, że prawo do szczęścia czy chociażby braku cierpienia, przysługuje tylko nam, ludziom. Prawo do szacunku tylko zwierzętom dzikim, szczególnie tym charyzmatycznym jak lwy czy lamparty, a do miłości domowym pupilom...

Jeżeli chcesz dotrzeć do umysłu, musisz dotrzeć do serca, brzmi jedna z zasad perswazji. Ten film więcej mówi o konieczności przedefiniowania naszego myślenia o zwierzętach niż najlepsza rozprawa naukowa. Dlatego to on dostaje Green Warsaw Award.

Wyróżnienie: "Niewidzialne demony", reż. Rahul Jain

Uzasadnienie: "Jury konkursu Green Warsaw Award postanowiło wyróżnić film Rahula Jain’a "Niewidzialne demony" za prosty, ale bardzo przemyślany przekaz opisujący złożone problemy współczesnego świata na przykładzie życia jednej z największych metropolii świata. Dodatkowym atutem filmu są znakomite zdjęcia.

19. Millennium Docs Against Gravity: Laureaci

Nagroda Canon za Najlepsze Zdjęcia: Magda Kowalczyk - operatorka filmu "Krowa"

sponsor nagrody: Canon

W konkursie znalazło się 11 tytułów, które zachwycają stroną wizualną. Najlepszy nagrodziło jury w składzie: Piotr Jaxa - operator filmowy i fotograf; Eliza Kubarska - reżyserka, producentka i montażystka filmowa i, co najważniejsze, mama; Monika Szewczyk - fotoedytorka, wykładowczyni, koordynatorka projektów związanych z fotografią.

Uzasadnienie: Sven Nykvist " Moje dążenie do prostoty wyrosło z poszukiwań światła: logicznego, naturalnego, światła prawdziwego...".

- za bycie blisko bohatera,

- za wrażliwość,

- za umiejętność opowiadania historii,

- za odwagę patrzenia i obserwowania,

- za obraz, który wywołuje emocje,

- za zdjęcia, których nie da się zapomnieć

Nagroda za najlepsze zdjęcia dla Magdaleny Kowalczyk za film "Krowa".

Chapeux bas!

Wyróżnienia trafiły do autorów_ek zdjęć filmów "W chowanego" - Alfredo de Juan oraz "Skál" - Cecilie Debell, Jens Jákup Hansen, Maria Tórgarð, Rógvi Rasmussen, Troels Rasmus Jensen

Uzasadnienie: Postanowiliśmy przyznać dwa wyróżnienia za nowe spojrzenie, i za kamerę, która bardzo precyzyjnie opowiada historie.

Nagroda Nos Chopina: "Nothing Compares", reż. Kathryn Ferguson

patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego

Podczas tegorocznego Festiwalu Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny została przyznana nagroda Nos Chopina i 2 000 euro dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. Członkinie jury: Magda Lipska - kuratorka Muzeum Sztuki Nowo-czesnej w Warszawie, teoretyczka sztuki, Teoniki Rożynek - kompozytorka oraz Monika Strzępka - reżyserka teatralna, nowa dyrektorka Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Uzasadnienie: Za afirmatywną opowieść o podróży bohaterki: artystki, kobiety i matki. Tej, która rodzi ludzi. Tej, która daje życie. Dlatego o nie dba. Dlatego się o nie upomina. W związku z tym nie uznaje hierarchicznych systemów opartych na nienawiści do ciała i życia.

Za historię, która sprawia, że pojmujemy, jak bardzo potrzebny jest nam performatywny gest pożegnania z systemem, którego nie da się już dłużej znosić.

Za ten moment w kinie, kiedy wszyscy, wspólnie bijemy brawo, gdy na ekranie artystka daje wyraz swojemu rozczarowaniu i wściekłości na działania Kościoła Katolickiego i jego przywódcy.

Za opowieść o mocy kobiety, która zmienia rzeczywistość bez względu na cenę, jaką będzie musiała zapłacić.

Za akt sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i przemocy, który jest dla nas, widzów rytuałem zerwania więzów poddaństwa i powrotem do stanu natury, w którym nasze myślenie, nasza duchowość i nasza cielesność nie są kolonizowane przez patriarchalne autorytety.

Za film, który przypomina, po co jest sztuka.

Za "Nothing compares" Kathryn Ferguson.

Wyróżnienie: "Lot", reż. Anna Zakrzewska, Łukasz Ronduda

Uzasadnienie: jurorki sekcji Nos Chopin 19. Festiwalu filmowego Millenium Docs Against Gravity przyznają wyróżnienie za czułość wobec bohatera. Za bezkompromisowość i walkę o idee. Za pokazanie, że film o sztuce, może być sztuką. Za muzykę, która jest drugim wielkim bohaterem tego filmu.

Nagroda dla Najlepszego Filmu dla Młodej Widowni: "Iran: woda, wiatr, pył i chleb",

reż. Mahdi Zamanpoor Kiasari

sponsor nagrody: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Nagroda dla Najlepszego Filmu dla Młodej Widowni przyznawana jest przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie i wynosi 1000 euro. Najlepszy film zostanie wybrany spośród filmów prezentowanych w sekcji OKI DOKI przez jury złożone z młodych ekspertów, uczestników programu SKOK w DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych.

Uzasadnienie: Chciałybyśmy nagrodzić film, który równie dobrze może być oglądany przez młodego, jak i dorosłego widza. Za nienarzucające się, ale dobitne ukazanie złożonego problemu społecznego i kulturowego. Za autentyczne spojrzenie na lokalną społeczność oczami dziecka. Nagradzamy film Mahdi Zamanpoor Kiasari pod tytułem "Iran: woda, wiatr, pył i chleb".

Nagroda Amnesty International Polska: "Nie odbierzecie nam wspomnień", reż. Rami Farah, Signe Byrge Sørensen

Filmy w konkursie Amnesty International łączy wspólny mianownik - prawa człowieka. Nagrodę w wysokości 3 000 euro przyznało jury w składzie: Anna Błaszczak-Banasiak - dyrektorka Amnesty International Polska; Jakub Majmurek - publicysta, krytyk filmowy; Jacek Petrycki - operator i reżyser filmów dokumentalnych.

Uzasadnienie: Obraz "Nie odbierzecie nam wspomnień" otrzymał nagrodę za wielowarstwową, unikalną w formie i poruszającą opowieść o pamięci. Film odchodzi od czysto obserwacyjnego dokumentu i poprzez ciekawą formę umiejętnie pokazuje proces pamiętania, zapominania - i pragnienia niepamiętania. Kontrastuje ze sobą pamięć indywidualną i pamięć archiwów, składa obrazy zachowane na taśmach i reakcje bohaterów. To historia straconego pokolenia młodych Syryjczyków, którzy pełni nadziei na aksamitną rewolucję, w końcu w desperacji chwytają za broń oraz pytanie o przyczyny braku interwencji i pomocy, o międzynarodowy system ochrony praw człowieka i jego efektywność. To unikalny, wielowarstwowy, wzruszający obraz doświadczenia ludzkiego i uniwersalna opowieść o nas.

Nagroda Miesięcznika "Zwierciadło" dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej:"Młody Platon", reż. Neasa Ní Chianáin, Declan McGrath

W tym roku na festiwalu po raz kolejny przyznana została Nagroda Miesięcznika "Zwierciadło" w wysokości 1 000 euro dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej. Zwyciężył duet reżyserski Neasa Ní Chianáin i Declan McGrath, twórcy filmu "Młody Platon".

Uzasadnienie: Czy paskudną rzeczywistość można zmienić siedząc i gadając? Po obejrzeniu "Młodego Platona" nietrudno uwierzyć, że można. Filozoficzne dyskusje, nauka samodzielnego krytycznego myślenia, a co za tym idzie nauka, że konflikty rozwiązuje się na argumenty, że każdego należy wysłuchać, a zdanie swoich rozmówców szanować. Takie metody stosuje Kevin McArevey, "pan od filozofii" - dyrektor szkoły podstawowej w Belfaście. Mieście, nad którym wciąż krążą duchy wojny domowej. Przyznajemy "Młodemu Platonowi" nagrodę, bo takich historii i przykładów bardzo nam potrzeba szczególnie teraz, w obliczu wojny w Ukrainie i napływu dotkniętych wojną naszych sąsiadów. Jak okiełznać przemoc i rozpacz, jak przerwać traumę, zanim wpłynie na życie kolejnych pokoleń? Każde dziecko zasługuje na metody Kevina McAreveya.

Nagrody w pozostałych miastach festiwalowych:

Wrocław

Grand Prix Dolnego Śląska: "Młody Platon", reż. Neasy Ni Chianain, Declan McGrath

Millennium Docs Against Gravity Film Festival we współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym ponownie przyznało nagrodę we Wrocławiu. Jury w składzie: Martyna Majewska - reżyserka teatralna i filmowa; Magda Pasierska - wokalistka, producentka muzyczna, kulturoznawczyni, nauczycielka śpiewu i aktywistka; Jan Pelczar - dziennikarz, szef Radia RAM; Jarosław Perduta - dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego przyznało Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3000 euro.

Uzasadnienie: Za nadzieję, że w świecie, w którym wszystko trzeba przemyśleć na nowo, istnieją narzędzia, po jakie możemy sięgnąć, jeśli znajdziemy w sobie siłę, by usłyszeć apel "Stop fighting and peace". Za wskazanie sposobu, w jaki można przełamać wielopokoleniowe tradycje przemocy i nienawiści. Za przejrzyste, dotkliwe i czułe obserwowanie bohaterów. Dla Neasy Ni Chianain i Declana McGratha, twórców "Młodego Platona".

Wyróżnienie: "Anioły z Sindżaru", reż. Hanny Polak

Uzasadnienie: Za dojrzałość, odwagę i przenikliwość w dokumencie dającym głos tym, o których świat nie powinien nigdy zapomnieć.

Wyróżnienie: "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości", reż. Joe Hunting

Uzasadnienie: Za odwagę w poszukiwaniu nowych kierunków percepcji i nowych emocjonalności w sprawiającym wrażenie kończącego się świecie realnych ludzi.

Gdynia

Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni: "Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Jury 19. Millennium Docs Against Gravity Film Festival w składzie: Maciej Cuske, Honorata Martin oraz Maciej Salamon na posiedzeniu, które odbyło się w Gdyni 17 maja 2022 roku, przyznało nagrodę w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni w wysokości 15 000 zł dla najlepszego filmu: "Lombard" (The Pawnshop) w reżyserii Łukasza Kowalskiego.

Uzasadnienie: Nagrodę przyznajemy za wyjątkową czułość i uważności w przedstawieniu pracowników tytułowego Lombardu. Autorzy sprawili, że poczuliśmy się jak część rodziny, będąc świadkami ich dramatów i tryumfów, dzieląc z bohaterami radości i smutki dnia powszedniego. Gorąco im kibicujemy w nierównej walce z codziennością. Przy okazji namawiamy do zakupów na aukcjach Allegro lombardu Helikopter II lub osobistej wizyty na ul. Wytrwałych 1A w Bytomiu.

Wyróżnienie: "Pisklaki", reż. Lidia Duda

Uzasadnienie: Za pokazanie niezwykłego dziecięcego tria, które uczy nas, jak ważne są emocje, uczucia, empatia, czułość i dotyk.

Nagroda ETNOMATOGRAF: "Zdradzone pieśni", reż. Dongan Chen

Jury w składzie: Krystyna Weiher-Sitkiewicz, Anna Ratajczak-Krajka oraz Waldemar Elwart z Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku wybrało najlepszy film o tematyce etnograficznej i antropologicznej spośród pięciu tytułów. Nagroda w konkursie wynosi 1000 euro.

Uzasadnienie: Po raz drugi na Millennium Docs Against Gravity Festival Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku przyznaje nagrodę ETNOMATOGRAF dla najlepszego filmu o tematyce etnograficznej i antropologicznej. W zamyśle kapituły było wyróżnienie laureata lub laureatki za najczulszy sposób ukazania autentycznego oblicza człowieka.

Również i tym razem jury stanęło przed arcytrudnym zadaniem. Wytypowane do konkursu filmy łączy pełne wrażliwości spojrzenie na różne aspekty współczesności, autentyczność, ale także unikalne środki artystycznego wyrazu. Rdzenna ludność walcząca przekazem medialnym o dziewicze terytoria amazońskiej dżungli; medytacyjna rzeczywistość buddyjskich mniszek na tybetańskim płaskowyżu; trudne losy afrykańskich migrantów marzących o Europie; historia chińskiego ludu Miao czy w końcu szalona wytwórnia filmowa Wakaliwood w Ugandzie - wachlarz tematów i form był naprawdę szeroki.

Jury dyskutowało zawzięcie, decyzja została podjęta jednogłośnie. Za niezwykłą czułość dla bohaterów oraz to, że jak w soczewce skupia wielowymiarowość skomplikowanych relacji między polityką, religią i losami zwykłych ludzi, za ukazanie przykładu, jak w mediach i propagandzie zachować autentyczne dziedzictwo i kulturę przodków - Nagroda Etnomatograf trafia w ręce reżyserki Dongan Chen za film Zdradzone pieśni. Dojrzałość debiutu, syntetyczność narracji i zarejestrowanie zjawisk, które niepostrzeżenie zmieniają rzeczywistość wokół zasługują na najwyższe wyróżnienie.

Poznań

Nagroda Wolności ufundowana przez miasto Poznań: "Babi Jar. Konteksty", reż. Siergiej Łoźnica

Po raz drugi została przyznana Nagroda Wolności ufundowana przez Miasto Poznań. Nagrodę w wysokości 3000 euro przyznało jury w składzie: Paweł Łoziński - polski reżyser i producent filmów dokumentalnych; Max Skorwider - grafik, ilustrator, plakacista; Sylwia Chutnik - doktorka nauk humanistycznych, pisarka, publicystka.

Uzasadnienie: Jury jednogłośnie nagrodziło film "Babi Jar. Konteksty" Siergieja Łoźnicy za twórczą odwagę i mistrzowską precyzję konstrukcji.

Paweł Łoziński: Z archiwalnych materiałów powstała przejmująco aktualna opowieść o niezmiennych mechanizmach wojny polityki i propagandy w ciągle zmieniających się kontekstach.

Max Skorwider: Film wywołuje dyskomfort, nie daje spokoju, ale i nadziei.

Sylwia Chutnik: Chłód i precyzja obrazu i sposobu odtworzenia morderstwa ponad 33 tysięcy Żydów ukraińskich przeszywa szczególnie mocno we współczesnym kontekście wojennym.

Wyróżnienie: "Krowa", reż. Andrea Arnold

Uzasadnienie: Specjalne wyróżnienie przyznajemy filmowi "Krowa" Andrei Arnold za odejście od antropocentrycznego widzenia świata i poruszającą historię opowiedzianą wspaniałymi obrazami.

Katowice

Nagroda Publiczności Województwa Śląskiego: "Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Publiczność w Katowicach zdecydowała, komu chce przekazać swoją nagrodę a wraz z nią 4000 zł ufundowane przez i2 Analytical Ltd. Zwycięskim filmem w głosowaniu okazał się "Lombard" Łukasza Kowalskiego.

Bydgoszcz

Bydgoszcz Art.Doc Award: "Pisklaki", reż. Lidia Duda

Jury w składzie: Ewa Czerska, Elżbieta Jabłońska, Krzysztof Nowicki przyznało Bydgoszcz Art.Doc Award o równowartości 2 500 euro najlepszemu filmowi w Konkursie Głównym.

Uzasadnienie: W mroku niepewności najważniejsze jest, by znaleźć zaufaną przewodniczkę lub przewodnika. Wszystko wówczas staje się jasne, nabiera realnych kształtów.

Prowadzeni brawurowo korytarzami szkoły w Laskach przez Zosię, Kingę i Oskara, po raz kolejny uświadamiamy sobie, jak ważna jest wzajemna troska, czułość i odwaga.

Dzięki dyskretnej obecności Lidii i Wojtka z ufnością podążamy przez świat dźwięków, gestów i pozornie nieistotnych sytuacji. Przekraczamy granice własnych schematów. Szukamy nadziei i sensu. I co ważne - znajdujemy je.

“Pisklaki" widzą więcej...

Wyróżnienie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy dla najlepszej produkcji dotykającej problematyki praw człowieka: "Dom z drzazg", reż. Simon Lereng Wilmont

Uzasadnienie: Z zaprezentowanych filmów wyłania się obraz współczesnego świata rozdartego konfliktami. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest ludzka solidarność, empatia i wzajemny szacunek.

"Dom z drzazg" Simona Lerenga Wilmonta, który otrzymuje honorowe wyróżnienie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, daje nam obraz mikroświata, w którym solidarność, empatia i szacunek nie są tylko pustymi pojęciami.

Tak jak podstawową misją adwokata jest niesienie pomocy, tak misja opiekunów w tymczasowym domu dziecka we wschodniej Ukrainie spełnia się w stworzeniu azylu dającego uczucia bezpieczeństwa i akceptacji przebywających tam dzieci. Opiekunowie stworzyli bowiem środowisko, w którym pozbawiane godności, stygmatyzowane i straumatyzowane dzieci nie są same.

Z tego sugestywnego portretu miejsca, emocje zostają w nas jeszcze na długo po seansie - jak drzazgi pod skórą.

Nagrody wręczane po zakończeniu festiwalu:

W tym roku tradycyjnie widzowie i widzki Millennium Docs Against Gravity w Warszawie wybiorą swój ulubiony film. Głosowanie będzie trwało do końca festiwalu, a Nagroda Dokumentalna Warszawy zostanie ogłoszona po zakończeniu części kinowej 19. MDAG. Każdy_a widz_ka może głosować na dowolny film z programu i stać się częścią jury festiwalu Millennium Docs Against Gravity!

Po zakończeniu części kinowego poznamy także wyniki Konkursu o Nagrodę Wyborcza.pl Big Screen Doc. O jej przyznaniu zadecydują widzowie i widzki w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Poznaniu, wskazując na swój ulubiony film spośród 13 tytułów przedstawiających rozmaite zjawiska popkulturowe, ale i poważniejsze tematy. Reżyser zwycięskiego filmu otrzyma statuetkę i 1000 euro.

LISTA FILMÓW NAGRODZONYCH W WARSZAWIE:

Grand Prix - Nagroda Banku Millennium

"Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Wyróżnienie:

"Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości", reż. Joe Hunting

Najlepszy Film Polski

"Silent Love", reż. Marek Kozakiewicz

Wyróżnienie:

"Anioły z Sindżaru", reż. Hanna Polak

Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim

"Pisklaki", reż. Lidia Duda

Wyróżnienie:

"Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim

Łukasz Kowalski i Anna Mazerant (4:30 Pictures) - producenci filmu "Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Nagroda dla Najlepszego Debiutu

sponsor nagrody: Visa

Nagroda dla Najlepszego Debiutu: "Silent Love", reż. Marek Kozakiewicz

Nagroda dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego

patron nagrody: TikTok

"Brzeg wolności", reż. Olivia Martin-McGuire

Nagroda Canon za Najlepsze Zdjęcia

Magda Kowalczyk - autorka zdjęć do filmu "Krowa"

Wyróżnienia:

Alfredo de Juan - autor zdjęć do filmu "W chowanego"

Cecilie Debell, Jens Jákup Hansen, Maria Tórgarð, Rógvi Rasmussen, Troels Rasmus Jensen - autorzy i autorki zdjęć do filmu "Skál"

Green Warsaw Award

sponsor nagrody: Urząd m.st.. Warszawy

"Krowa", reż. Andrea Arnold

Wyróżnienie:

"Niewidzialne demony", reż. Rahul Jain

Nagroda Nos Chopina

patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego

"Nothing Compares", reż. Kathryn Ferguson

Wyróżnienie:

"Lot", reż. Anna Zakrzewska, Łukasz Ronduda

Nagroda Amnesty International Polska

"Nie odbierzecie nam wspomnień", reż. Rami Farah, Signe Byrge Sørensen

Nagroda dla Najlepszego Filmu dla Młodej Widowni

sponsor nagrody: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

"Iran: woda, wiatr, pył i chleb", reż. Mahdi Zamanpoor Kiasari

Nagroda Miesięcznika "Zwierciadło" dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej

"Młody Platon", reż. Neasa Ní Chianáin, Declan McGrath

Nagroda TVP Dokument

"Pisklaki", reż. Lidia Duda

LISTA FILMÓW NAGRODZONYCH W INNYCH MIASTACH FESTIWALOWYCH:

Poznań

Nagroda Wolności ufundowana przez miasto Poznań

"Babi Jar. Konteksty", reż. Siergiej Łoźnica

Wrocław

Grand Prix Dolnego Śląska

"Młody Platon", reż. reż. Neasa Ní Chianáin, Declan McGrath

Wyróżnienia: "Anioły z Sindżaru" w reż. Hanny Polak

"Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości" w reż. Joe Huntinga

Gdynia

Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni

"Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Wyróżnienie: "Pisklaki", reż. Lidia Duda

Nagroda Etnomatograf

"Zdradzone pieśni", reż. Dongan Chen

Katowice

Nagroda Publiczności Województwa Śląskiego

"Lombard", reż. Łukasz Kowalski

Bydgoszcz

Bydgoszcz Art.Doc Award:

"Pisklaki", reż. Lidia Duda

Wyróżnienie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy: "Dom z drzazg", reż. Simon Lereng Wilmon

